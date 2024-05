Donald Trump: El juicio fue amañado y orquestado por la Casa Blanca

EXCELSIOR

El exmandatario criticó al juez Juan Merchán y al fiscal de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg; aseguró que no se realizó un juicio justo.

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, criticó la condena impuesta por un jurado por 34 cargos en su contra por falsificar registros financieros al sobornar por el silencio de la exactriz de cine para adultos Stormy Daniels, asegurando que el juicio “estuvo orquestado” desde la Casa Blanca.

“Me impusieron una ley mordaza, he tenido que pagar miles de dólares en multas y sanciones y me amenazaron con mandarme a la cárcel, soy el candidato puntero y soy el principal candidato presidencial… y me imponen una ley mordaza. La corte trabajó en conjunto con la Casa Blanca […] Me persiguen por que lidero en las encuestas”.

El precandidato republicano criticó al fiscal de la ciudad de Nueva York, Alvin Bragg, diciendo que “debería enfocarse en la criminalidad” de la Gran Manzana en vez de perseguirlo por sus registros contables. También aseguró que el juez del juicio, Juan Merchán, “estaba plagado de conflictos” de interés y que “parecía un ángel pero es el diablo”.

“Fue un proceso amañado, queríamos un juicio justo” espetó Trump durante su conferencia de prensa. “Nadie más quiso atraer este caso (excepto Bragg) […] Algunos testigos la pasaron terrible y cuando queríamos hacer preguntas no nos dejaban, pero al gobierno le permitieron todo […] es un delito menor, pero nunca había visto algo así […] Fue un juicio muy injusto. Nuestros propios testigos fueron literalmente crucificados”.

Trump dijo que su condena es “algo muy triste para el país” y reiteró que el dinero que se le pagó a Daniels a través de su ahora exabogado, Michael Cohen, se pagó de manera legal, que “no ha habido algún delito” y ya adelantó que apelará la sentencia del juez Merchán.