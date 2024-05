Un nuevo futuro está por llegar a San Martín: Abraham Salazar

Staff/RG

Jorge Álvarez Máynez aseguró que Abraham Salazar, no solo va a ser el nuevo presidente de Texmelucan, sino el que obtenga más votos en la historia del municipio.

San Martín Texmelucan, Puebla. – Durante el cierre de campaña en la colonia El Carmen, Abraham Salazar, candidato a presidente municipal por Movimiento Ciudadano (MC), afirmó que un nuevo futuro y el progreso están por llegar a San Martín.

Acompañado por Jorge Álvarez Máynez, candidato a presidente de la República y Fernando Morales Martínez, candidato a gobernador de Puebla; Abraham Salazar subrayó que Texmelucan “volverá a ser el municipio seguro y próspero que nos vio nacer, lo vamos a rescatar juntas y juntos”.

Agradeció las muestras de afecto recibidas y la suma de voluntades durante esta campaña política e indicó que valió la pena caminar, así como abrazar y escuchar a las y los texmeluquenses de las 11 juntas auxiliares y la cabecera municipal.

“Vamos a rescatar a nuestro municipio; vamos a ir a las urnas el 2 de junio a ejercer nuestro derecho para que San Martín Texmelucan sea libre; vamos a recuperar su grandeza. Trabajaremos por nuestra sociedad”, enfatizó.

Fernando Morales destacó que en los últimos días la miseria y mezquindad de la vieja política ha quedado de manifiesto mediante los ataques hacia las y los abanderados de MC. Sin embargo, en Puebla y en todo el país, la ola naranja pondrá el ejemplo llevando al triunfo a Álvarez Máynez y en San Martín a Abraham Salazar.

En tanto, Jorge Álvarez Máynez, dijo estar seguro de que Abraham Salazar, no solo va a ser el nuevo presidente de Texmelucan, sino el que obtenga más votos en la historia del municipio.

“Estoy aquí para que ustedes sepan lo que me importa San Martín y lo que me importa Puebla (…) cuando estábamos en un escenario adverso la gente de San Martín Texmelucan creyó en mí y me arropó (…) Hoy he venido a darles las gracias en el último día de campaña (…) a acompañar a las y los candidatos de Movimiento Ciudadano”, refirió.

Finalmente, invitó a la ciudadanía a acudir a votar el próximo domingo a fin de derrotar a quienes le han arrebatado la tranquilidad al país y han perpetuado la corrupción, además de contribuir para llevar gente honesta al Congreso del Estado y al Congreso de la Unión y, de esta forma, hacer realidad el México nuevo con salario mínimo de 10 mil pesos mensuales, dos días obligatorios de descanso a la semana, un millón de jóvenes en la Universidad y un país de justicia.