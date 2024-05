Con verdaderas propuestas en beneficio de San Andrés Cholula, se encamina Lalo Covían a jornada electoral del 2 de junio

Staff/RG

El candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por Movimiento Ciudadano (MC), Eduardo Covián, pidió a las autoridades, tanto electorales como constitucionales, garantizar la seguridad el día de los comicios.

MIÉRCOLES 29 DE MAYO.- Han pasado 60 días de campaña intensa, pero sobre todo, de propuestas en beneficio de todas y todos los habitantes de San Andrés Cholula, cansados del mal gobierno e imposiciones, indicó Eduardo Covián, candidato a la presidencia municipal de San Andrés Cholula por Movimiento Ciudadano (MC), al tiempo que pidió a las autoridades procurar una jornada electoral en paz y tranquilidad.

Ante los últimos casos de violencia e irregularidades presentados, a menos de una semana de los comicios indicó que el gobierno del estado y del municipio deben evitar hechos que no abonen al clima de tranquilidad que necesitamos el día de la elección: “Confío en que la autoridad estatal, tanto electoral como constitucional, se aboque a generar condiciones de seguridad y equidad”.

Además, Lalo Covián anunció que, a través de sus representantes, solicitaron al Instituto Electoral del Estado (IEE) que la seguridad pública durante la jornada electoral sea otorgada por el estado, pues denunció que no existen las condiciones políticas ni sociales para que la policía municipal de San Andrés tenga esa labor, asimismo, pidió realizar un conteo de manera supletoria en el Consejo Distrital, luego de la pérdida de uno de los 33 sellos de las boletas electorales, con el fin de evitar incidentes que puedan poner en duda la certeza de las votaciones.

Por eso, llamo llamó a la ciudadanía a salir este dos de junio, sin limitantes ni temores, a “inundar las urnas de San Andrés”, pues no habrá sellos ni boletas robadas que puedan soportar “la voluntad de los ciudadanos”.

En la recta final de lo que será la “reconstrucción y cambio” de San Andrés Cholula, enumeró las cinco grandes obras que se implementarán con el voto de todas y todos los sanandreseños, como la Macroplaza, el sistema de recolección de residuos Predial Cero, la estrategia de seguridad, una magna obra del agua potable que garantizará agua de calidad, a buen precio y de manera constante; así como la remodelación de la carretera federal a Atlixco.

Lalo Covián destacó que representan la opción ciudadana, #LoNuevo, pues “no es un proyecto político personal, económico, de familia, ni de mafia, ni de partidos”, sino un proyecto conformado por una planilla joven, de hombres y mujeres comprometidos con San Andrés Cholula, trabajo que se verá reflejado este 2 de junio.