Fernando Morales designa representantes para el presunto debate de la Coparmex

Desde Puebla

Estimado Rubén Furlong Martínez

Presidente de COPARMEX Puebla:

El que suscribe, Fernando Morales Martínez, candidato a la

Gubernatura de Puebla, postulado por el partido político Movimiento

Ciudadano, en el contexto del Proceso Electoral Estatal Ordinario Concurrente 2023-2024; con motivo de la invitación a participar en un

segundo debate entre los candidatos a dicho cargo de elección popular, verificada a través de la red social “X” (antes Twitter); me permito exponer lo siguiente:

1. En primer término, felicito a COPARMEX por la vocación mostrada,

tendiente a realizar un segundo debate entre los candidatos a la

Gubernatura del Estado de Puebla, ejercicios democráticos que en

definitiva abonan a la emisión y sufragio de un voto razonado por

parte de la ciudadanía poblana, a llevarse a cabo durante la jornada

electoral a celebrarse el próximo dos de junio de esta anualidad.

2. Por otra parte, siempre me he conducido como una persona que

busca y apela por el respeto irrestricto y absoluto de la Ley,

convencido de que un Estado de Derecho representa la única vía que

garantice la plena tutela de los derechos político-electorales de la

ciudadanía. En el mismo tenor, también estoy convencido que los

actos atinentes a un proceso electoral como en el que nos encontramos, apremia un exhaustivo ejercicio de organización y planeación, sin lo cual no se garantizaría el cumplimiento de los principios que rigen la vida democrática en el país, tales como la

legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza, independencia, paridad de género y máxima publicidad.

3. En atención a lo expuesto, de manera respetuosa considero que las

redes sociales no representan el canal idóneo para invitar a los candidatos a la Gubernatura del Estado de Puebla, a la realización de un segundo debate previo a la jornada electoral, siendo que la ciudadanía poblana merece la organización y planeación de este tipo de ejercicios democráticos a través de las formalidades necesarias y suficientes en las que se plasmen las condiciones idóneas que garanticen la equidad en la contienda electoral.

4. No obstante, en atención a su generosa invitación, me permito

informarle que estoy dispuesto a participar en un segundo debate

entre los candidatos a dicho cargo de elección popular, lo anterior

siempre que se atiendan, satisfagan y reflexionen las consideraciones

siguientes:

• De conformidad con los “Lineamientos para la realización de debates públicos entre candidaturas a los diversos cargos de elección

popular”, aprobados por el Consejo General del Instituto Electoral del

Estado, dicho Organismo cuenta con atribuciones para programar el

lugar, día y hora para la celebración de los debates de candidaturas a

la Gubernatura del Estado de Puebla, así como determinar en su caso

el formato, moderadores, mecanismos y medios de comunicación para la transmisión de estos;

• Conforme las disposiciones contenidas en el Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, los debates a candidatos para la elección de Gobernador deberán ser transmitidos por las concesionarias locales de uso público; y

• En el mismo sentido, de conformidad con el artículo 224 del Código de Instituciones y Procesos Electorales del Estado de Puebla, es

obligación que a fin de organizar un segundo debate entre los

candidatos a la Gubernatura del Estado de Puebla, se comunique

oportunamente dicha pretensión al Consejo General del Instituto

Electoral del Estado, que participen por lo menos dos candidatos a

dicho cargo de elección popular, y sobre todo, que se establezcan

condiciones de equidad en el formato.

5. Por lo expuesto, reitero mi disposición a participar en un segundo debate entre los candidatos a la Gubernatura del Estado de Puebla, siempre que, previamente, los enlaces y representantes de los tres candidatos a dicho cargo de elección popular, discutan las condiciones propicias e idóneas para su realización, garantizándose

con ello el pleno e irrestricto cumplimiento a las consideraciones

vertidas previamente.

Para tal efecto, designo a Christian Hernández Arellano, representante

de Movimiento Ciudadano acreditado ante el Consejo General del Instituto Electoral del Estado y ante el Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Puebla, a fin de que funja como mi enlace, paral os efectos precisados en el párrafo anterior.

Heroica Puebla de Zaragoza, a 22 de mayo de 2024

Fernando Morales Martínez