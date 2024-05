Marcas que implementan un mayor uso de IA tienen un aumento de 4 veces más en las conversiones: Clevertap

Staff/RG

San Francisco, California, y Mumbai, India, 21 de mayo de 2024 – CleverTap, plataforma de engagement all in one, publicó el informe de investigación de mercado 2024 “La ventaja de la IA en la captación de clientes”. El documento revela cómo la Inteligencia Artificial (IA) es la próxima frontera en el ámbito de la captación de clientes y cómo las marcas pueden implementarla para los casos de uso adecuados y así impulsar la conversión y el crecimiento del valor empresarial.

La investigación realizada por CleverTap analiza información de 42 marcas globales, que realizan campañas para millones de clientes en más de 50 países. En este estudio, además, participaron especialistas técnicos en IA hasta estrategas de marketing, incluidos perfiles como vicepresidentes, directores de marketing, responsables de ciencia de datos, jefes de producto y responsables de marketing.

El estudio de investigación servirá de guía para las marcas que navegan por la implementación de la IA. Las marcas que se encuentran en las fases iniciales de adopción de la IA deben aspirar a progresar hacia niveles más avanzados, para ello deben dejar de utilizar la IA solo para la eficiencia operativa e implementarla en

la personalización, la experimentación y, en última instancia, la planificación estratégica y la toma de decisiones.

CleverTap descubrió que en el ámbito de la captación de clientes:

El 54% de los encuestados logró una generación de contenidos y un despliegue de campañas más rápidos con IA

El 82% de los encuestados experimentó una mayor eficiencia operativa con la IA al agilizar los flujos de trabajo y automatizar la generación de contenidos.

El 64% de los encuestados utilizó la IA para crear experiencias y contenidos personalizados que se ajustan a las preferencias individuales a escala con experimentación en tiempo real para un compromiso óptimo.

El 39% de los encuestados aprovechó la IA para automatizar la toma de decisiones y tomar decisiones más informadas mediante el análisis de grandes volúmenes de datos, la predicción de resultados y la elaboración de estrategias para la siguiente acción.

En cuanto a la adopción de la IA por parte de los equipos de una marca:

El 71.4% de los encuestados destacó que los equipos de contenidos son los que más utilizan las capacidades de IA, lo que subraya el papel fundamental que desempeña la IA en la generación de contenidos.

Seguidos por los equipos de marketing de crecimiento, con un 57.1%, lo que indica una sólida aplicación de la IA en la elaboración de estrategias y la ampliación de los esfuerzos de marketing. Los equipos de marketing central y de productos también integran la IA en sus operaciones, aunque en menor medida.

CleverTap descubrió que las marcas actuales pierden 4 veces más conversiones y un mayor valor de negocio debido a una adopción ineficiente de la IA. CleverTap también evaluó el impacto de la adopción de Clever.AI, el motor de IA de CleverTap en las marcas, clasificándolas en tres niveles en función de sus casos de uso impulsados por la IA en la captación de clientes.

El estudio de investigación clasifica las marcas en función del valor que han obtenido a través de tres niveles distintos de adopción de la IA. Estas clasificaciones están determinadas por su uso de las capacidades de Clever.AI para impulsar la eficiencia operativa, mejorar la personalización y la experimentación a escala y automatizar la toma de decisiones.

En el nivel 1, el 89% de los encuestados consideró que la eficiencia operativa es el principal beneficio de utilizar las capacidades de Clever.AI.

En el Nivel 2, el 90% de los encuestados señaló la escalabilidad de la personalización y la experimentación como el principal beneficio de las capacidades de Clever.AI.

En el Nivel 3, alrededor del 67% de los participantes en esta categoría seleccionaron la toma de decisiones automatizada por IA como el principal beneficio al integrar Clever.AI

El estudio analizó además el impacto de la IA en las tasas de conversión y en el valor empresarial. Para más información, descargue el informe aquí.

Jacob Joseph, vicepresidente de Ciencia de Datos de CleverTap, afirma: “La IA es el catalizador que está transformando todas las facetas de las marcas actuales, desde la optimización de las operaciones y el enriquecimiento del compromiso con el cliente hasta la revolución de la toma de decisiones. Las ideas destacadas en nuestro informe de investigación de mercado 2024 ofrece un enfoque estratégico para las marcas que están en las etapas iniciales de la adopción de la IA, éstas deben tener como objetivo progresar ganando madurez y lograr mejoras significativas en las tasas de conversión y el valor empresarial. Después de todo, la IA en el compromiso con el cliente o en una pila tecnológica ya no es solo una mejora, sino una necesidad para obtener una ventaja competitiva al tiempo que se abordan las expectativas cambiantes de los clientes.”

Acerca de CleverTap

CleverTap, es la plataforma de engagement all in one, que ayuda a las marcas a desbloquear un valor ilimitado de vida del cliente ayudándoles a crear experiencias personalizadas para retener a sus clientes más valiosos. La plataforma permite a las empresas organizar experiencias para las personas a lo largo de sus ciclos de vida y diseñar viajes personalizados que abarquen toda la vida. Ofrece análisis que abarca todos los aspectos del ciclo de vida, lo que permite a las empresas medir y optimizar cada experiencia en tiempo real. Su capacidad única de IA es reveladora, empática y prescriptiva, lo que facilita decisiones más inteligentes y rápidas. La plataforma todo en uno unifica experiencias de cada punto de contacto, allanando el camino para una nueva era de participación del cliente.

La plataforma está impulsada por TesseractDB™, la primera base de datos del mundo diseñada específicamente para la participación del cliente, que ofrece velocidad y economías de escala.

CleverTap cuenta con la confianza de 2000 clientes, incluidos Electronic Arts, TiltingPoint, Gamebasics, Big Fish, MobilityWare, TED, English Premier League, TD Bank, Carousell, AirAsia, Papa John’s y Tesco.

Respaldada por inversores líderes como Peak XV Partners, Tiger Global, Accel, CDPQ y 360 One, la empresa tiene su sede en San Francisco, (California), y presencia en Nueva York, São Paulo, Bogotá, Londres, Amsterdam, Sofía, Dubai, Bombay, Bangalore, Delhi, Singapur, Yakarta y Ho Chi Minh