Andrés Pérez de Lara correrá en la Nascar Craftsman Truck Series

Staff

MOORESVILLE, Carolina del Norte (21 de mayo de 2024) – Hoy, Spire Motorsports anunció que contrató al líder del campeonato de la Serie ARCA Menards, Andrés Pérez, de 19 años, para estar al volante de la Chevrolet Silverado No. 7 en la TOYOTA 200 NASCAR CRAFTSMAN TRUCK SERIES (NCTS) del 1 de junio. ) carrera que se correrá en el World Wide Technology Raceway.

Pérez corre en el Chevrolet No. 2 de Rev Racing en la Serie ARCA Menards y es parte del Programa de Desarrollo de pilotos Drive for Diversity de NASCAR. Ha obtenido un top five y tres top en las primeras cinco carreras de la división en la campaña 2024 y tiene una ventaja de un punto de cara a la próxima parada de la división en el Charlotte Motor Speedway.

Herdez Brand, Wholly Guacamole, Doña María y Telcel serán los patrocinadores de la Chevy Silverado No. 7 de Pérez para su debut en NCTS.

“Estoy muy agradecido y emocionado por la oportunidad de hacer mi debut en la NASCAR CRAFTSMAN Truck Series con un equipo como Spire Motorsports, compitiendo en el World Wide Technology Raceway”, dijo Pérez. “Tener a Herdez Brand involucrada en el proyecto lo hace aún mejor, especialmente con toda la experiencia en carreras que Herdez tiene tanto en Estados Unidos como en México e incluso en la carrera deportiva de mi padre. Eso me da una motivación extra para representar a mis socios, al equipo y al país lo mejor que pueda. Estoy totalmente comprometido a hacer que esta oportunidad sea muy buena y tengo muchas ganas que llegue la carrera”.

El originario de la Ciudad de México, México, comenzó a correr karts cuando tenía 11 años antes de hacer la transición a la Fórmula 4 y NASCAR México Trucks. Pérez es el campeón de la NASCAR México Challenge Series 2022 y tiene 26 largadas en la ARCA Menards Series en su currículum.

Obtuvo 10 resultados entre los cinco primeros en 2023 y terminó segundo en la clasificación de puntos del campeonato de la división en su primera temporada completa compitiendo a nivel nacional.

“Andrés Pérez es un piloto joven muy capaz y estamos ansiosos por ver cómo le va al volante de la Chevrolet Silverado No. 7”, dijo el presidente de Spire Motorsports, Doug Duchardt. “Esta es una oportunidad muy buena para trabajar con una estrella en ascenso en el Programa Drive for Diversity de NASCAR y creemos que Andrés ha demostrado el potencial para dar el siguiente paso lógico en la progresión de su carrera. Tendrá el beneficio de Brian Pattie tomando las decisiones y un equipo veterano detrás de él, por lo que estamos seguros que tendrá todo lo que necesita para aprovechar al máximo la oportunidad”.