S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25: 5 de los chefs más reconocidos de la industria gastronómica serán jurados de la final regional

Chefs menores de 30 años tienen tiempo de inscribirse hasta el 19 de junio y presentar su platillo insignia.

Ciudad de México, 2 de mayo del 2024. S.Pellegrino Young Chef Academy Competition 2024-25, la iniciativa global creada por S.Pellegrino Young Chef Academy orientada a descubrir, acompañar y nutrir a la próxima generación de chefs talentosos en el mundo, la cual se encuentra en pleno apogeo. El Jurado Local de Latinoamérica & Caribe para la Final Regional, encargado de seleccionar y anunciar el Ganador Regional, ya han sido anunciado:

Gabriela Cámara: Empresaria mexicana nacida en Chihuahua, fundó Contramar en la Ciudad de México en 1998, marcando el inicio de una exitosa carrera en la industria restaurantera. Apostando por una cocina sencilla con ingredientes frescos de calidad, expandió su imperio gastronómico con la apertura de Entremar y Expendio Durango. En 2021, añadió Caracol de Mar e Itacate de Mar a su repertorio, consolidando el Grupo Contramar.

Más allá de su éxito empresarial, Gabriela se distingue por su compromiso con la sostenibilidad y la responsabilidad social, trabajando estrechamente con proveedores y colaborando en proyectos relacionados con la pesca y agricultura responsables. Su influencia trasciende los límites de sus restaurantes, convirtiéndose en una destacada embajadora de la gastronomía mexicana y una voz relevante en temas de sustentabilidad alimentaria.

James Berckemeyer: Con más de 23 años de experiencia en la industria, James Berckemeyer se ha desempeñado como chef, empresario y embajador de marca. Es fundador de los restaurantes Cosme, Alado y Pánguche. Estudió en Cordon Bleu en Perú, e hizo un Máster de Cocina en el ICIF (International Culinary Institute for Foreigners) en Italia. Ha trabajado en algunos de los restaurantes más prestigiosos del mundo como Agli Amici (Italia), El Celler de Can Roca (España) y en Arzak (España). En 2021 Cosme fue reconocido por los Latin America’s 50 Best Restaurants con el puesto 69. En 2022 obtuvo el puesto 61, y en 2023 Cosme ingresa a la lista de los mejores 50.

Dolli Irigoyen: La chef, presentadora de televisión y autora argentina que inspiró a una nación a saborear y cocinar. Dolli tiene una trayectoria de más de 50 años y actualmente trabaja en su espacio conocido como Espacio Dolli, que cuenta con una cocina de prueba, una escuela culinaria, un espacio para eventos, una biblioteca y una tienda.

Es una hábil comunicadora con un encanto natural y una actitud con los pies en la tierra, se propuso contar la historia de su país a través de su comida y sus platos. Fue columnista del diario nacional La Nación durante cuatro años y ha publicado varios libros, desde Producto Argentino hasta Cocina para Todos. Participa como jurado en programas de televisión como MasterChef Celebrity Argentina y Bake Off Argentina, y recuerda con orgullo cómo presidió el comité de Argentina en el concurso internacional de cocina Bocuse d’Or.

Cocinó para celebridades en los Premios Grammy Latinos, pero es precisamente esta combinación única lo que la hace tan identificable y una ganadora tan popular del Icon Award 2023.

Janaina Torres Rueda: Potencia culinaria brasileña con conciencia social. Janaina es una verdadera paulistana, nacida y criada en el centro de São Paulo y ahora chef y propietaria de varios negocios gastronómicos galardonados en el mismo barrio donde creció.

A Casa do Porco nació en 2015; luego, solo un año después, el restaurante centrado en la carne de cerdo obtuvo un lugar en los 50 mejores restaurantes de América Latina. Desde entonces, se ha convertido en una de las experiencias gastronómicas más buscadas en la región, ofreciendo inspiradores menús de degustación a precios asequibles (60 USD por la experiencia completa de ocho platos) y, más recientemente, ocupando el puesto número 12 en la lista The World 50 Best Restaurants 2023. En 2023, añadió Merenda da Cidade a su lista de proyectos, ofreciendo a los lugareños comidas nutritivas por sólo 40 reales (8 dólares estadounidenses) cada hora del almuerzo. Continúa dirigiendo varios otros negocios que incluyen: O Bar da Dona Onça, Sorveteria do Centro y la marca de embutidos Porco Real. Con un mayor reconocimiento por su trabajo proveniente de todo el mundo, Torres Rueda fue reconocida como la Mejor Chef Femenina de América Latina 2023 y en 2024 obtuvo el The World’s Best Female Chef 2024 de The World’s 50 Best Restaurants.

Mario Castrellón: Panameño pionero en plataformas en Centroamérica, el chef detrás del elogiado Maito de la ciudad de Panamá, junto con un pequeño imperio de otros restaurantes en el país, es un visionario único en una generación. Cuando Maito debutó en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina en 2016, fue el primer restaurante centroamericano en estar representado en el ranking.

Los esfuerzos de Castrellón por educar, empoderar e iluminar a las futuras generaciones de talentos culinarios que buscan ingresar a la industria son igualmente dignos de mención. Su trabajo con organizaciones benéficas, como la Fundación Calicanto que ayuda a mujeres socialmente vulnerables en todo Panamá. El trabajo de Castrellón como pionero culinario, líder comunitario y filántropo son solo algunas de las razones detrás de su popularidad y ganador del Premio Estrella Damm Chefs’ Choice 2023.

Para tener una oportunidad de competir en la Final Regional de Latinoamérica & Caribe, los chefs deben tener de 18 a 30 años y deben inscribirse en la competencia hasta el 19 de Junio 2024, e incluir un plato insignia que demuestre su talento, creatividad y visión. Las aplicaciones serán evaluadas en primera instancia por ALMA (International School of Italian Culinary Arts) que elaborará la lista final de competidores antes de las Finales Regionales.

Durante la Final Regional, los miembros del Jurado evaluarán los platos insignia de acuerdo a las tres Reglas de Oro, por cada criterio se le asignará un puntaje entre 1 y 10:

Habilidades técnicas: Destrezas técnicas durante todas las fases del proceso, desde la selección hasta la elaboración y cocción de la materia prima.

Creatividad: Capacidad de sintetizar la propia filosofía culinaria en una receta. Habilidad para definir la propia experiencia, conocimientos y habilidades profesionales de forma distinta e innovadora, así como para explorar nuevas, estimulantes e innovadoras perspectivas con un estilo personal y contemporáneo. Manteniendo un perfecto equilibrio entre gusto y aspecto visual.

Creencia personal: Capacidad de comunicar el propio “credo”, la visión del mundo y de la cocina, en un mensaje claro. Un mensaje que se transmite a través de la creación de un plato que no es más que la expresión de convicciones, visiones, experiencias y habilidades técnicas.

“Mi secreto del éxito es ser auténtico, no mentir, sacar a flote tu identidad, hacer comunidad, ser real. Para mí, participar en la plataforma fue una de las experiencias más maravillosas que me han sucedido en la vida. S.Pellegrino Young Chef Academy cambió mi vida; me abrió puertas y me brindó oportunidades. Por eso siempre estaré agradecido con la marca, porque no solo me ayudó a mí, sino a toda mi familia”, destaca Erick Bautista, Chef ganador de la Final Regional de Latinoamérica y el Caribe en 2022.

Por su parte, la chef Gabriela Cámara, que será parte del Jurado de la Competencia este año, destaca, “Es un honor ser parte de un proyecto tan importante, que impulsa al futuro de los restaurantes en Latinoamérica, con un enfoque fundamental en sustentabilidad.”

Los ganadores de las Finales Regionales no sólo ganarán visibilidad y prestigio en el mundo gastronómico, sino que también tendrán la oportunidad de competir en la Grand Finale S.Pellegrino Young Chef Academy que se llevará a cabo en Milán en 2025. Es el momento en el cual todos los finalistas regionales llegan a competir y mostrar sus destrezas.

La Competencia también contará con tres premios adicionales además del premio principal: el S.Pellegrino Social Responsibility Award votado por Sustainable Restaurant Association que dirige el programa Food Made Good; el Acqua Panna Connection in Gastronomy Award, votado por los Mentores de la Competencia; y el Fine Dining Lovers Food for Thought Award votado por la audiencia de Fine Dining Lovers.

Para iniciar la aplicación y descubrir más acerca de la iniciativa, por favor visita:

https://www.sanpellegrinoyoungchefacademy.com/the-competition/application-form

Acerca de S.Pellegrino y Acqua Panna

S.Pellegrino, Acqua Panna y Sanpellegrino Italian Sparkling Drinks son marcas internacionales de Sanpellegrino S.p.A., con sede en Milán, Italia. Distribuidos en más de 150 países a través de sucursales y distribuidores en los cinco continentes, estos productos representan la excelencia en calidad gracias a sus orígenes e interpretan perfectamente el estilo italiano en todo el mundo como una síntesis de placer, salud y bienestar. Fundada en 1899, Sanpellegrino S.p.A. es la empresa líder en el sector de bebidas en Italia, con una gama de aguas minerales, aperitivos sin alcohol, bebidas y tés helados. Como importante productor italiano de agua mineral, siempre se ha comprometido a mejorar este bien primario para el planeta y trabaja de manera responsable y apasionada para asegurar un futuro seguro para este recurso.