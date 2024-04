The World’s 50 Best Restaurants nombra a los ganadores de Champions of Change 2024

PRNewswire

The World’s 50 Best Restaurants anuncia hoy sus Champions of Change 2024, los héroes de la hostelería a la vanguardia de la acción positiva y el progreso a largo plazo en el sector y sus comunidades.

The World’s 50 Best Restaurants announces João Diamante, founder of Diamantes Na Cozinha in Rio de Janeiro and duo Caroline Caporossi and Jessica Rosval behind Roots in Modena, as Champions of Change winners for 2024

Como parte del programa The World’s 50 Best Restaurants 2024, patrocinado por S. Pellegrino & Acqua Panna, se concede a un dúo en Italia cuya innovadora iniciativa apoya a las mujeres inmigrantes, y a un chef brasileño decidido a ayudar a forjar un futuro mejor para los jóvenes de las favelas de Río.

Roots de Módena es un modelo de empresa social dirigida por mujeres migrantes, fundada por Caroline Caporossi y la chef Jessica Rosval. En 2020, el dúo fundó la Asociación para la Integración de la Mujer, cuya misión es proporcionar recursos para que las mujeres echen raíces y prosperen. En 2022, junto a la cofundadora Maria Assunta Ioele, abrieron Roots, un modelo de impacto social autosostenible en el que las mujeres migrantes de Módena pueden aprender, trabajar y ganar confianza en sí mismas mientras dan sus primeros pasos profesionales.

El brasileño João Diamante también ha sido nombrado Champion of Change y es fundador del proyecto social Diamantes Na Cozinha (Diamantes en la Cocina), que imparte cursos de cocina, nutrición y hostelería para jóvenes en situación vulnerable.

Diamantes Na Cozinha está creando una nueva generación de talentos, que ahora atiende hasta a 100 estudiantes en cursos semestrales. A principios de este año, Diamante abrió su propio restaurante en Río, Diamante Gastrobar, con la mayoría del personal graduado en su escuela.

William Drew, director de Contenidos de The World’s 50 Best Restaurants, comentó: “El trabajo que están realizando estas personas para contribuir a un futuro mejor para sus comunidades es admirable; nos complace apoyar el desarrollo de proyectos tan valiosos”.

Caroline Caporossi y Jessica Rosval comentaron: “Es un honor recibir este reconocimiento. Estamos muy orgullosas de nuestras graduadas; el éxito de Roots es posible gracias al valor que aportan a nuestra cocina cada día y este premio es una prueba más del capital humano y económico de las mujeres de todo el mundo”.

João Diamante afirmó: “Ser nombrado Champion of Change es un gran cumplido y estoy agradecido por la valoración de nuestro trabajo. Este proyecto se puso en marcha para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad social de Río a encontrar un camino hacia un futuro mejor y estoy orgulloso de poder compartirlo con una audiencia mundial”.