El Aeropuerto Internacional de Hamad es reconocido como el “Mejor Aeropuerto del Mundo” en los 2024 Skytrax World Airport Awards

La puerta de entrada a Qatar también fue nombrada “Mejor aeropuerto de compras del mundo” por segunda vez consecutiva, y “Mejor aeropuerto de Oriente Medio” por décimo año consecutivo

El Aeropuerto Internacional de Hamad (DOH) ha asegurado de nuevo su posición como el “Mejor Aeropuerto del Mundo” por los prestigiosos premios 2024 Skytrax World Airport Awards celebrados en la Terminal de Pasajeros Expo 2024 en Frankfurt, Alemania. El aeropuerto también obtuvo el título de “Mejor aeropuerto de compras del mundo” por segunda vez consecutiva y “Mejor aeropuerto de Oriente Medio” por décimo año consecutivo.

Hamad International Airport Recognised as the “World’s Best Airport” at the 2024 Skytrax World Airport Awards

El Director Ejecutivo del Grupo Qatar Airways, Engr. Badr Mohammed Al-Meer, quien encabezó el desarrollo y crecimiento del Aeropuerto Internacional de Hamad durante la última década, dijo: “Este es un logro notable para el Aeropuerto Internacional de Hamad, ya que celebra sudécimo aniversario de excelencia operativa, conectando a pasajeros de todo el mundo sin problemas. Es un testimonio de la dedicación de nuestro equipo y socios, que han contribuido a brindar a los pasajeros la mejor experiencia de viaje. La continua inversión en nuestras instalaciones y las iniciativas pioneras en retail y hostelería han hecho posible este logro “.

Al-Meer continuó: “En el corazón de nuestra estrategia de crecimiento se encuentra el viaje de los pasajeros, sus necesidades cambiantes y nuestro compromiso de cumplir y superar sus expectativas. Hemos introducido una amplia gama de experiencias en el aeropuerto, incluyendo ‘Souq Al Matar’, ‘Orchard’ y salones de alta gama. Seguimos dedicados a ampliar los límites de la industria para mantener nuestra posición como el principal aeropuerto del mundo “.

El Aeropuerto Internacional de Hamad alcanzó un hito significativo en 2023, presenciando un aumento excepcional en el tráfico de pasajeros. Con más de 45 millones de pasajeros, el aeropuerto experimentó un notable aumento del 31 % en comparación con el año anterior. El aeropuerto también dio la bienvenida a nuevos socios de aerolíneas estimados, incluidos Vistara, Iberia, Xiamen Airlines, Garuda Indonesia y Japan Airlines, y sirve a más de 250 destinos, incluidos pasajeros, carga y vuelos fletados.

A medida que el Aeropuerto Internacional de Hamad se acerca a su décimo año de operaciones, anticipa un bullicioso 2024. El aeropuerto también tiene como objetivo mejorar los esfuerzos de sostenibilidad a través de inversiones en nuevas tecnologías e iniciativas pioneras en la industria, consolidando aún más su posición como líder en la industria de la aviación.

Aeropuerto Internacional deHamad, la puerta de entrada a Qatar y al mundo.

El Aeropuerto Internacional de Hamad es un destino propio de estilo de vida diverso. Ubicado en una amplia terminal, el aeropuerto integra tiendas y restaurantes contemporáneos, instalaciones de entretenimiento y relajación, y una colección de arte de clase mundial de artistas de renombre internacional.

El Aeropuerto Internacional de Hamad ha completado con éxito la primera fase de su proyecto de expansión aeroportuaria, que ha aumentado significativamente la capacidad y mejorado su oferta multidimensional.

Las funciones comerciales y de operación del aeropuerto son administradas por MATAR, la Compañía de Qatar para la Gestión y Operación de Aeropuertos, y una subsidiaria corporativa de Qatar Airways Group.

