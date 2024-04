Carlos Macías rompe el “pacto de silencio” con Luis Miguel y ofrenda esta canción en memoria de su hermosa madre

Staff/RH

Tercer sencillo del nuevo álbum “Un Pacto de Silencio”

– Estreno internacional en radio y las principales plataformas musicales digitales

– Estreno del videoclip en mayo con motivo del Día de las Madres

“El mejor autor de México en la actualidad”: Armando Manzanero

“Este tema lo compuse un 10 de octubre en mi natal Chiapas, frente al ventanal de mi casa con la imponente vista del Cañón del Sumidero, inspirado en el gran amor y respeto que le tengo a la más grande figura de la música contemporánea en español, mi admirado Luis Miguel, y también en todo el trabajo y apoyo que le dio su mamá en su infancia y adolescencia, pensando en todo el dolor que él puede sentir por ya no tenerla consigo.

Lo digo con todo el respeto del mundo, ya que Un Pacto de Silencio está inspirado en la señora Marcela Basteri, y también dedicado a los que han perdido a esos grandes amores como son los padres, los hijos o los hermanos.

Hace poco me conmoví demasiado al ver un video de todas esas personas que están en la búsqueda de un ser querido desaparecido, porque debe ser muy doloroso no saber qué sucedió con algún familiar. Por eso este tema es el proyecto de mi vida y la canción más emotiva, fuerte, dolorosa e importante que he tenido la fortuna de componer”.