¿Cómo va la tabla de la Kings League Américas tras la jornada 9?

Ya pasaron 9 jornadas de la Américas Kings League Santander y todavía no se tiene claro quiénes son los equipos que podrían clasificar a la fase de playoffs y quiénes son los que se quedarían fuera, esto debido al gran nivel que han ido mostrando los distintos equipos, mismos que actualmente siguen en una competencia muy pareja, incluyendo los dos últimos lugares de la tabla, quienes aún tienen serias posibilidades de clasificar a la siguiente fase.

El único equipo que ya tiene definido su futuro es Real Titán, conjunto presidido por el youtuber chileno Germán Garmendia, pues, al haber podido ganar la mayoría de sus partidos, se ubican en primer lugar y con una gran diferencia de puntos con respecto a su perseguidor más cercano, a quien ya no le alcanza para superarlos, por lo que Real Titán ya se encuentra calificado, no solamente a la ronda de playoffs, sino al Final Four de manera directa, además de que hace algunas semanas ya había calificado a la Kings World Cup.

Si quieres saber cómo va la tabla de la Américas Kings League tras la jornada 9 y quiénes son los equipos que, por el momento, se encuentran en zona de clasificación, aquí en TELEDIARIO te lo decimos.

¿Cómo es el sistema de clasificación de la Kings League Américas?

Lo primero que uno debe saber con respecto a la clasificación de la Américas Kings League es el sistema de puntuación, pues este no es igual que el fútbol tradicional y es más parecido a algunas de las ligas de fútbol 7 que existen alrededor del país.

Los equipos que ganen su partido correspondiente de la jornada se llevan 3 puntos, sin embargo, si el partido termina en empate, los equipos tienen que jugar una tanda de shootouts, en la que se definirá al ganador, el cual se llevará dos puntos y el perdedor sólo uno.

Una vez definida la manera en que se consiguen los puntos, toca pasar a la tabla general y los beneficios que los equipos obtienen por su lugar en ella.

En la King League Américas son 12 equipos, de los cuales 10 clasifican a la fase de playoffs, por lo que dos quedan fuera, sin embargo, de los 10 que sí pasan a la siguiente fase, no todos lo hacen en la misma ronda, pues el primer lugar clasifica de manera directa al Final Four, es decir, a las semifinales del torneo, mientras queda en espera de sus contrincantes.

El segundo, tercero cuarto puesto, se clasifican a los cuartos de final, mientras que del quinto al décimo puesto, se juegan la ronda de octavos de final.

¿Cómo se clasifican los equipos de la Kings League Américas a la Kings World Cup?

A la vez que los equipos se juegan la clasificación a la ronda de playoffs, también se están jugando la clasificación al mundial de la Kings League, en el que participan equipos de la liga española y de otras partes del mundo.

A este mundial únicamente clasifican ocho equipos de manera directa, es decir, los primeros ocho de la tabla, mientras que los cuatro últimos equipos deberán jugar un partido de repechaje en contra de alguno de los cuatro últimos equipos de la liga de España, el cual se llevará a cabo en la Ciudad de México.

¿Cómo va la tabla de la Kings League Américas tras la jornada 9?

Este fin de semana se jugaron partidos muy importantes para las aspiraciones de cada equipo de cara al final del torneo, y con los resultados obtenidos, la tabla de clasificación de la Américas Kings League Santander quedó de la siguiente manera:

Real Titán – 24 puntos (ya clasificado al Final Four y a la Kings World Cup) Peluche Caligari – 17 puntos (ya clasificado a los playoffs) La Raniza FC – 16 puntos (ya clasificado a playoffs) Atlético Parceros – 13 puntos Galácticos del Caribe – 13 puntos Olimpo United – 13 puntos West Santos FC – 12 puntos Muchachos FC – 12 puntos Club de Cuervos – 12 puntos Persas FC – 12 puntos Los Chamos – 9 puntos Los Aliens 1021 – 9 puntos