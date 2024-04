En Línea Deportiva, la columna de Pepe Hanan

Pepe Hanan

Renacer de las cenizas

Se tocó fondo en el Club Puebla, es innegable, porque cinco puntos de 39 disputados, habían por sí solos.

Tanto tiempo de saqueos, desmadres, malos tratos y modos con todo lo que rodeaba a la escuadra, tuvieron que detonar en algún momento.

Empleados que cuando corrieron con la suerte de la estancia de Larcamón se vanagloriaban y sentían que el mundo no los merecía, ellos eran los responsables del ‘éxito’ si es que se le puede llamar a mantenerse fuera del tema de la multa por descenso y a avanzar el 95% de las veces en repechaje donde calificaban 12 de 18 y pasaban a liguilla mediante la serie de penales, pero al fin y al cabo y sea como sea, salvaban el pellejo.

Bien dicen que la victoria tiene muchos padres y la derrota es huérfana.

Hoy vemos como el destructor del fútbol en Puebla conocido como el ‘Hobbit’ Ro(b)a niega tener que ver con las contrataciones de la escuadra cuando antes era el ‘héroe de la película’ junto con sus ‘madam’s’ y aduladores a quienes les pagaba con recursos del club viajes a los partidos del equipo con todos los viáticos pagados.

Existen fotos donde se ve a la gran mayoría de los empleados ‘chupando’ en varios estadios de nuestro país a costillas de los recursos del club el cual no tenia para contratar buenos jugadores, pero si tenía para los viajes de los fieles y hasta para complacer a las ‘madams’ con departamentos pagados con dinero del club de manera fraudulenta.

La bomba tenía que explotar, cómo olvidar el trato que le dieron a Antony Silva y a Emanuel Gularte a quienes ya nadie les hablaba dentro de Club so pena de ser despedidos.

A Arce se la cobraron los jugadores, logrando un punto de quince, llegó Carbajal y mientras fue humilde, transitó e incluso metió al equipo de manera sorpresiva a liguilla logrando el sexto lugar de la tabla, pero llegó la soberbia impulsada por el destructor del fútbol en Puebla (Ro(b)a) y terminó por correr la misma suerte (se le advirtió con el tema Noriega y no hizo caso) terminó saliendo por peteneras.

Trajeron a Carevic quien sabe de cuestiones tácticas pero que a decir verdad le dejaron un muerto tendido y le pidieron resucitarlo, en eso está, aunque aún creo yo le falta conocer al plantel a fondo y eso se demuestra con la cantidad de cambios que realiza semana a semana durante los tres encuentros que ha disputado.

En la última semana se contrata como Director Deportivo a Ángel Luis Catalina quien llega con 4 ó 5 partidos por delante y con la encomienda de volver a armar un equipo que compita para el próximo torneo.

Estos últimos partidos le servirán tanto a él como a Carevic para saber con quién cuenta y con quién no.

En lo administrativo, varios cambios se han realizado, sin embargo el tumor canceroso no ha sido extirpado y la metástasis mientras ahí continúe él y su pandilla se extenderá, traigan a quien traigan.

Ojalá en cuestión de un mes y medio nos estemos enterando que toda esa ‘chusma’ fue sacada de la institución en beneficio del equipo y de su noble y cada vez menos afición poblana.

Cómo se explica usted que resulta que el encargado y administrador del Estadio Cuauhtémoc de apellido ‘flowers’ quien se dio a la fama al rodearse de las llamadas ‘brujas’ del marketing, no trabaja en el Estadio sino que opera desde las lujosas oficinas del equipo en la zona de Lomas de Angelópolis y donde según me platican no cabe por la puerta de entrada y hasta los lavacoches lo detestan por sus malos modos y su forma tan despota de tratar a la gente.

Este tal ‘Flowers’ es el mismo que fue corrido del Atlas de Guadalajara por malos manejos y desvío de dinero.

Es decir que Puebla mientras operó Ro(b)a se convirtió en una guarida de delincuentes que vinieron aquí a seguir cometiendo fechorías.

Es por eso que hoy que llegó Gabriel Saucedo y algunas personas leales a él, se ha desencadenado una guerra subterránea que ha terminado por alcanzar a la escuadra en el terreno de juego y de ahí los pésimos resultados obtenidos a la fecha.

La próxima semana, la franja se va a meter al Akron en Guadalajara para enfrentar a las Chivas que por cierto le quitaron lo invicto al Monterrey en su último encuentro.

Veremos si la franja de Carevic es capaz de traerse algo de esta visita o si la mayoría de los directivos del Puebla estarán contentos con otra derrota camotera a manos de sus queridas Chivas.

Eso lo sabremos el próximo fin de semana.

Por lo pronto para la franja con 12 puntos por disputar, el reto será superar los 9 que se lograron en la época de los yugoslavos en 1999 bajo la tutela de Cárdenas y Bernat.

Nosotros confiamos en que esta no se convierta en la peor temporada de toda la historia del club, pues al menos ofensivamente la escuadra ha mejorado aunque atrás sigue siendo muy errática.

Nosotros como siempre veremos y diremos.

Seguimos en línea.

Hasta la próxima.

