IEE aprueba candidaturas a gubernatura, diputaciones locales, ayuntamientos y candidaturas independientes

Staff/RG

El Instituto Electoral del Estado de Puebla (IEE), celebró tres sesiones especiales de manera presencial y de forma continua, para dar respuesta a las diversas solicitudes del registro de candidaturas a los cargos de Gubernatura del Estado, Diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos, presentadas en tiempo y forma por los Partidos Políticos, Coaliciones y aspirantes a Candidaturas Independientes.

En el desarrollo de las Sesiones, con base en una revisión exhaustiva realizada por la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, el Consejo General del IEE aprobó por unanimidad de votos el registro de las candidaturas que cumplieron con los requisitos correspondientes, siendo las siguientes:

Gubernatura del Estado: C. Eduardo Rivera Pérez, postulado por la Coalición “MEJOR RUMBO PARA PUEBLA”; C. Alejandro Armenta Mier, postulado por la Coalición “SIGAMOS HACIENDO HISTORIA EN PUEBLA”; y C. Fernando Morales Martínez postulado por el Partido Político Movimiento Ciudadano.

Presidencias Municipales por Candidaturas Independientes: Ciudadanos Juan Carlos Varillas Lima para Palmar de Bravo; Eucario Lucero Saavedra y Florencio Galicia Fernández ambos para Yehualtepec; José Luis González Hernández para Cuautinchán; y Constantino Asomoza Espinosa para Calpan; aprobándose también su respectiva planilla.

Diputaciones al Congreso Local y Ayuntamientos: Las solicitudes de registro presentadas ante este Órgano Electoral, fueron analizadas y se determinó que acreditaron los requisitos establecidos por la normatividad aplicable; así como, el cumplimiento del principio constitucional de paridad de género, así como las acciones afirmativas, dando como resultado su debida implementación para las 217 Presidencias Municipales, 217 Sindicaturas de mayoría relativa, 1,350 Regidurías de Mayoría Relativa y 468 Regidurías de Representación Proporcional.

Lo anterior, da paso al inicio a la etapa de la campaña electoral, mediante la cual, las candidatas y los candidatos buscan la obtención del voto de la ciudadanía para el próximo 2 de junio.

De esta manera el IEE sigue trabajando para lograr una Jornada Electoral íntegra y transparente.