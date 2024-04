Israel-Palestina: El sistema de salud de Gaza “apenas sobrevive”, mientras piden el fin de las restricciones a la ayuda

PRNewswire

En una publicación en las redes sociales, Tedros Adhanom Ghebreyesus dijo este jueves que sólo 10 de 36 hospitales están funcionando parcialmente en la Franja. El hospital Al-Amal en la ciudad sureña de Jan Yunis cerró el martes, señaló Tedros, después de que informes de los medios indicaran que las tropas israelíes obligaron a los equipos médicos y a los pacientes a evacuar el lugar.

El acontecimiento se produjo a la vez que la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA) subrayó que el flujo de suministros humanitarios sigue siendo obstaculizado en toda Gaza. Además, el principal funcionario de derechos humanos de la ONU dijo que era “plausible” que Israel esté utilizando el hambre como arma de guerra en la Franja.

‘Carrera de obstáculos brutal’

En una publicación en X, OCHA describió la entrega de ayuda esencial como equivalente a una “carrera de obstáculos brutal”, y pidió a Israel que ponga fin a las restricciones.

Alrededor de 1,1 millones de personas en Gaza enfrentan “un nivel extremo de inseguridad alimentaria” y no hay alternativa al transporte a gran escala de ayuda por tierra, especialmente para aquellos que enfrentan la perspectiva de una hambruna generalizada en el norte.

La agencia de ayuda de las Naciones Unidas para los palestinos (UNRWA) tuiteó que “el tiempo corre rápido hacia la hambruna en Gaza” y que, aunque la agencia es la columna vertebral de la operación humanitaria, sus caravanas de alimentos “no pueden llegar al norte, donde la hambruna es inminente”.

Jonathan Fowler, oficial superior de Comunicaciones de la UNRWA, describió el norte como el epicentro: “simplemente necesitamos tener acceso para conseguir suministros de alimentos”.

La muerte de civiles en el sur del Líbano sigue en aumento

Los ataques aéreos de Israel y los lanzamientos de cohetes por parte de militantes de Hezbolá a lo largo de la región fronteriza con el sur del Líbano este miércoles, relacionados con la guerra en Gaza, provocaron el día más mortífero en meses de escalada de tensiones entre ambas naciones.

El coordinador humanitario de la ONU para el Líbano, Imran Riza, emitió un comunicado este jueves en el que afirmó que “los trágicos acontecimientos de las últimas 36 horas han provocado una importante pérdida de vidas y heridos” en la región sur.

“En un solo día murieron hasta 11 civiles, entre ellos 10 paramédicos. Estoy profundamente preocupado por los repetidos ataques contra instalaciones de salud y trabajadores de la salud que arriesgan sus vidas para brindar asistencia urgente a sus comunidades locales”, dijo Riza.

Según los informes, el lanzamiento de cohetes por parte de Hezbolá mató a un israelí este miércoles. Decenas de miles de civiles de ambos bandos han sido desplazados desde los ataques del 7 de octubre.

Riza recordó que los ataques a la atención sanitaria “violan el derecho internacional humanitario y son inaceptables”.

Resolución del Consejo de Seguridad “vinculante y obligatoria”

Mientras tanto, continúa la diplomacia de alto nivel para poner fin a los combates y las consecuencias de la guerra en Gaza, tras la resolución del lunes del Consejo de Seguridad que exige un alto el fuego inmediato durante el mes sagrado del Ramadán, la primera resolución en evitar un veto.

Tras la abstención de Estados Unidos en la votación, la embajadora Linda Thomas-Greenfield se refirió a la resolución como “no vinculante”, opinión reiterada por otros altos funcionarios en Washington.

En declaraciones al servicio portugués de Noticias ONU el miércoles, el embajador de Mozambique ante la ONU, Pedro Comissário, pidió a todos los Estados que respeten la resolución del Consejo de Seguridad del lunes. Mozambique presentó la resolución el lunes en nombre de los 10 miembros electos del Consejo (E-10) que redactaron el breve texto.

“Las resoluciones emitidas y adoptadas por el Consejo de Seguridad son, por supuesto, vinculantes y obligatorias. Por eso tenemos el Consejo de Seguridad”, subrayó, antes de continuar: “De lo contrario, no habría tenido sentido. Nuestra esperanza es que todos los miembros del Consejo de Seguridad, y aquellos a quienes está dirigida la resolución (me refiero a Israel, la Autoridad Palestina y todos los demás Estados) estén en condiciones de respetar e implementar esa resolución. [No implementar la resolución] es un desafío a la Carta de las Naciones Unidas, a nuestra conciencia humana, a todo lo que nos hace seres humanos”.

Comissário se refirió al simbolismo de la aprobación de la resolución y a la esperanza de que conduzca a la paz: “La cuestión principal es poner fin al conflicto en Gaza, liberar a todos los rehenes detenidos por Hamás y permitir que la asistencia humanitaria llegue a flujo para que podamos brindar una asistencia adecuada al pueblo palestino y en particular al pueblo de Gaza”.