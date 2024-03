Video desde Puebla: En Izúcar de Matamoros, Alejandro Armenta y Claudia Sheinbaum proponen aumentar programas sociales

Propone Claudia Sheinbaum programas para las mujeres, mejorar la salud y el regreso del tren, Puebla, Veracruz, Guerrero

Jorge Barrientos

La candidata a la presidencia de la república, Claudia Sheinbaum Pardo, acompañó al candidato a gobierno de Puebla por la coalición de Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, en el municipio de Izúcar de Matamoros, donde pidió no confiarse, hacer un comité de 10 personas y votar por la transformación del país, y salir a las urnas el próximo 2 de junio.

Anunció programas en favor de las mujeres y en materia de salud. En este tenor, propuso dos nuevos programas sociales, uno destinado para apoyar a mujeres de la tercera edad y otro para niños quienes asisten a una escuela pública, este último fue implementado cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

La candidata presidencial explicó que las mujeres entre los 60 y 64 años de edad podrán ser acreedoras al nuevo programa social que espera implementar.

En materia de salud, Sheinbaum Pardo dijo que, en su gobierno, se atenderán las causas de prevención de la salud para evitar los daños colaterales de enfermedades como la diabetes o la hipertensión. Haciendo uso de estrategias como “Salud Casa por Casa”, campañas de alimentación sana, la ampliación de redes de laboratorio y la distribución de pruebas clínicas en la atención primaria se priorizará la medicina preventiva.

Asimismo, propuso que se construyera un tren al cual denominó México-Puebla-Veracruz, que conectaría a estos tres estados y llevaría mejoras de todo tipo a ellos.

Este nuevo tren que se construiría en el próximo sexenio tiene como finalidad acercar al centro del país con uno de los principales puertos del territorio nacional.

Por su parte, Alejandro Armenta reiteró su llamado para que en el estado se aplique un voto 6 de 6 para que la coalición se lleve las presidencias municipales, diputaciones locales y federales, senadurías, presidencia de la República y gubernatura del estado.

Resaltó que en Puebla se ha seguido el ejemplo de Claudia Sheinbaum para incluir a quienes aspiraron a la candidatura al gobierno del estado dando apertura a sus representantes en los equipos de campaña y en espacios de representación popular.

“Somos una que va al encuentro de los ciudadanos, que defiende el legado de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo de México y ese legado lo encabeza nuestro partido Morena”, sostuvo.

Al evento en Izúcar de Matamoros asistieron Ricardo Monreal Ávila, Gerardo Fernández Noroña, Olga Lucia Romero Garci Crespo Jaime Natale Uranga, Maiella Gómez Maldonado, Emilio Salgado Néstor, Eduardo Castillo López, entre otros liderazgos de la coalición.