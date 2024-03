Karen Hernández es designada como árbitra central para el León vs. Puebla

TUDN

La hidrocálida fungirá como juez central en el partido de la Jornada 12 del Clausura 2024, será la tercera en la historia del máximo circuito del futbol mexicano.

La Liga MX tendrá un nuevo debut de una árbitra central en el máximo circuito luego de que Karen Hernández fuera designada para el partido entre León y Puebla correspondiente a la Jornada 12 del Clausura 2024.

No es la primera ocasión en que la originaria de Aguascalientes de 29 años de edad tiene participación en el Clausura 2024; en el Pachuca vs. Xolos fue asistente del VAR mientras que en el Pumas vs. Xolos apareció como cuarto oficial en cancha.

El debut de Karen Hernández se da después de que lo hiciera en la Jornada 12 Katia Itzel García en el Pachuca vs. Querétaro y 20 años después de que se diera el primer debut de una mujer como árbitra central en el futbol mexicano de Primera División con Virginia Tovar.

Además de Karen Hernández, para la Fecha 12 del Clausura 2024 también fungirán otras mujeres como parte del cuerpo arbitral en cancha para este fin de semana; Karen Janett Díaz como juez de línea en el Querétaro vs. FC Juárez, mientras que Sandra Elizabeth Ramírez hará lo propio en el Xolos vs. Santos Laguna.

León llega a este encuentro como undécimo en la tabla de posiciones con 14 puntos, mientras que Puebla lo hace como penúltimo con apenas seis unidades.