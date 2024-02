Mateo Girón, listo para arrancar con Trucks México Series en el Aquiles Speedway Park

Staff/RG

Zacatecas, Zac., a 27 de febrero de 2024.- Se avecina el primero y más grande de los retos que le depara la temporada 2024 de Trucks México Series al piloto zacatecano, Mateo Girón, quien se reporta listo para llegar este fin de semana a Chihuahua en donde el Aquiles Speedway Park, será la sede de la fecha inaugural el domingo 3 de marzo.

Ya conociendo el triunfo y como el “Novato del Año”, llega a una nueva etapa de su aún joven carrera, dando continuidad a su participación en el serial de desarrollo más importante de nuestro país, Trucks México Series, siguiendo de la mano del equipo con sede en San Luis Potosí, Dynamic Motorsport.

Su camioneta seguirá llevando el #5; sin embargo, fue presentada el pasado sábado ante los medios de comunicación y aficionados que se dieron cita en el Centro Comercial Galerías Zacatecas. Mostrando una nueva imagen y colores junto a sus patrocinadores VAZLO/ Trackone/ Eagle BHP/ DEVIA/ ASYME/ SIO/ VITRE/ BEBOS.

“Siempre es emocionante el preparar una nueva temporada. En esta ocasión lo hemos hecho de una forma especial, trabajando también en un nuevo diseño para la camioneta con la que espero poder llegar a Playoffs en este año, y así pelear el campeonato”, expresó Mateo.

13 son las fechas del actual calendario, 1 más respecto al 2023, debido a la entrada del Aquiles Speedway Park. La cual, marca un arranque muy distinto debido a su óvalo de 750 metros de longitud con una superficie de arcilla, haciendo de este un evento histórico del que Mateo querrá salir triunfador.

“Es una fecha muy distinta, pero a la vez demasiado interesante y retadora. No solo es un óvalo que no conocemos, sino también una superficie que no teníamos en mente, pero es eso lo que hace de este, un reto muy llamativo y no tenemos en mente otra cosa que no sea adaptarnos y pelear por el triunfo”, finalizó el zacatecano.

Será este 3 de marzo cuando Mateo Girón haga frente a la primera fecha de la temporada 2024 de Trucks México Series, haciendo historia con la primera competencia de su tipo, en el Aquiles Speedway Park, con un total de 100 vueltas en punto de las 14:30 horas.