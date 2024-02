Partidos para hoy martes 27 de febrero; Liga MX, Concachampions, Copa Oro Femenil y más

SOY FÚTBOL

Este martes 27 de febrero, los aficionados al fútbol podrán disfrutar de una variada oferta de partidos en distintas competiciones alrededor del mundo. La Liga MX destaca con la Jornada 9, donde se enfrentarán equipos como Gallos y San Luis, Venados contra Atlante, así como Leones y Correcaminos. Los encuentros prometen intensidad y emoción desde el primer minuto, con transmisiones disponibles en Fanatiz, Amazon Prime, Vix Premium y Fox Sports Premium.

Además, la Concachampions no se queda atrás, presentando duelos como Orlando City vs Cavalry FC, Philadelphia vs Saprissa, y Houston Dynamo vs St Louis City SC. Estos partidos prometen brindar emociones fuertes y ser una verdadera prueba de fuego para los equipos participantes. Las transmisiones estarán disponibles en Amazon Prime y FOX Sports 2, permitiendo a los aficionados seguir de cerca la acción.

En el ámbito internacional, destaca el amistoso femenino entre Inglaterra e Italia, un encuentro que seguramente ofrecerá un espectáculo futbolístico de alto nivel desde el primer silbatazo, con transmisión en ESPN. Por otro lado, la Copa Oro Femenil de la CONCACAF presenta un choque entre Colombia y Puerto Rico, así como Brasil enfrentando a Panamá, ambos encuentros con transmisiones disponibles en Star+ y ESPN 2.

En otras categorías, la CONCACAF U20 ofrece una serie de enfrentamientos, mientras que la Copa Argentina, la Copa de Francia, la Copa del Rey de España, la Copa Libertadores y la FA Cup también aportan su dosis de acción futbolística, con encuentros destacados como Sarmiento vs Temperley, Lyon vs Strasbourg Alsace, Real Sociedad vs Mallorca, entre otros, con transmisiones disponibles en diferentes plataformas.

El fútbol no se detiene en este martes cargado de partidos, con una amplia gama de opciones para disfrutar de este deporte apasionante. Desde competiciones locales hasta internacionales, hay algo para todos los gustos, prometiendo emociones y momentos memorables para los aficionados de todo el mundo. ¡Prepárense para un día lleno de emociones futbolísticas!

Gallos vs San Luis

19:00 horas por Fanatiz, Amazon Prime, Vix Premium, Fox Sports Premium

LIGA EXPANSION MX

Venados vs Atlante

19:05 horas por Fanatiz, Amazon Prime, Vix Premium, Fox Sports Premium

Leones vs Correcaminos

21:05 horas s por Fanatiz, Amazon Prime, Vix Premium, Fox Sports Premium

CONCACHAMPIONS

Orlando City vs Cavalry FC

17:00 horas por Amazon Prime y FOX Sports 2

Philadelphia vs Saprissa

19:15 horas por Amazon Prime y FOX Sports 2

Houston Dynamo vs St Louis City SC

21:30 horas por Amazon Prime y FOX Sports 2

AMISTOSO FEMENINO

Inglaterra vs Italia

11:00 horas por ESPN

CONCACAF COPA ORO FEMENIL

Colombia vs Puerto Rico

18:00 horas por Star+

Brasil vs Panamá

21:15 horas por Star+ y ESPN 2

CONCACAF U20

Guyana vs Surinam

08:30 horas por Star+ y Vix Premium

Antigua y Barbuda vs Islas Turcas y Caicos

13:00 horas por Star+ y Vix Premium

Haití vs Puerto Rico

14:00 horas por Star+ y Vix Premium

Dominica vs San Vicente y Granadinas

14:00 horas por Star+ y Vix Premium

Saint Martin s Aruba

16:00 horas por Star+ y Vix Premium

Islas Vírgenes vs Belice

16:00 horas por Star+ y Vix Premium

Trinidad y Tobago vs Canadá

17:00 horas por Star+ y Vix Premium

San Cristóbal vs Islas Caimán

17:00 horas por Star+ y Vix Premium

Nicaragua vs Anguila

19:00 horas por Star+ y Vix Premium

Curazao vs Barbados

19:00 horas por Star+ y Vix Premium

COPA ARGENTINA

Sarmiento vs Temperley

14:10 horas por TyC Sports Internacional

COPA DE FRANCIA

Lyon vs Strasbourg Alsace

13:45 horas por TVC Deportes

COPA DEL REY ESPAÑA

Real Sociedad vs Mallorca

14:30 horas por SKY SPorts

COPA LIBERTADORES

Palestino vs Portuguesa FC

16:00 horas por Star+

RB Bragantino vs Águilas Doradas

18:30 horas por Star+ y ESPN 3

Sporting Cristal vs Always Ready

18:30 horas por Star+

FA CUP

Bournemouth vs Leicester City

13:30 horas por Star+

Blackburn Rovers vs Newcastle

13:45 horas por Star+ y ESPN 3

Luton Town vs Manchester City

14:00 horas por ESPN y Star+

KNVB BEKER

SC Cambuur vs NEC Nijmegen

13:00 horas por Gol TV Play

LIGA COLOMBIANA

Envigado vs Patriotas

15:00 horas por Fanatiz, Vix Premium y RCN Nuestra Tele

Millonarios vs Once Caldas

19:15 horas por Fanatiz, Vix Premium y RCN Nuestra Tele

PRIMER NACIONAL ARGENTINA

CA Atlanta vs Aldosivi

18:10 horas por TyC Sports Internacional