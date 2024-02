Alejandro Armenta y Pepe Chedraui denuncian campañas negras

Califica Alejandro Armenta como acto desesperado que se utilice el tema de Lydia Cacho como bandera política

Jorge Barrientos

El candidato a gobernador por la coalición Sigamos Haciendo Historia, Alejandro Armenta Mier, calificó como un acto “desesperado” que los voceros de la oposición, utilicen el caso de tortura en contra de Lydia Cacho Ribeiro con fines electorales.

Armenta Mier se deslindó de todos los temas que pueda acusar el PRI y PAN, incluso aclaró que lo ocurrido en el caso Mario Marín – Lydia Cacho no forma parte de su historial político, “en todo caso hay que decirles a los del PAN si se deslindan del PRI, de las corruptelas del PRI”, citó.

Nadia Navarro anunció que estará invitando a la periodista Lydia Cacho a Puebla para hablar de los candidatos que fueron marinistas y ahora están postulados por Morena.

“Me van a inventar de todo, que tengo pareja de todos los sexos (…), tienen grandes consorcios para hacer montajes, yo me deslindó de ese tipo de cuestiones, no tenemos por qué incurrir en esas faltas. Es absurdo, imagínense el nivel de desesperación, ya no saben qué inventar, van a decir que somos culpables de una erupción del Popocatépetl, ya no saben que inventar”.

Alejandro Armenta cuestionó al candidato al gobierno estatal del PAN si él se deslinda de las corruptelas cometidas por los gobiernos pasados del PRI. ya que ahora los resalta como sus aliados en esta elección.

Advierte Pepe Chedraui posibles campañas negras en su contra

El virtual candidato a la alcaldía de Puebla capital por la coalición “Sigamos Haciendo Historia”, José “Pepe” Chedraui Budib, advirtió que las campañas negras que puedan surgir en su contra no lo van a distraer en su objetivo de lograr el triunfo electoral concurrente de este año.

Reconoció que la oposición intentara hacer uso de la Inteligencia Artificial para publicar desde videos y audios, hasta imágenes con amistades buenas o malas.

“Pepe Chedraui ni se va a voltear a ver las campañas negras que se van a venir, con el uso de Inteligencia Artificial, de audios y videos, nos van a salir muchas amistades buenas y malas”.