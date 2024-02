“Demon Slayer” un nuevo estreno en Cineteca Alameda

Staff/RG

Una proyección especial del famoso anime Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training.

En San Luis Potosí hay más apoyo en cultura, por ello, la Secretaría de Cultura de Gobierno del Estado, invita al público en general a disfrutar del nuevo estreno mundial del famoso anime “Demon Slayer”, una película apta para toda la familia.

Esta cinta se podrá disfrutar el 25 y 28 de febrero a las 17:00 y 20:00 h; el 22, 23, 26 y 27 de febrero en función única a las 20:00 h. Todas las entradas estarán a un precio muy accesible, los boletos ya se pueden adquirir en taquilla o en línea con un costo de $25.00 para estudiantes y personas beneficiarias de INAPAM, y a $40.00 + cargo por servicio como entrada general.

Sinopsis: Después de los eventos de Swordsmith Village, Tanjiro Kamado se somete a un riguroso entrenamiento con el Hashira de Piedra, Gyomei Himejima, en su búsqueda para convertirse en un Hashira mientras el rey demonio Muzan Kibutsuji y los tres miembros Kizuki restantes, Akaza, Doma y Kokushibo, comienzan su búsqueda de Nezuko y la familia Ubuyashiki (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – To the Hashira Training).

Para conocer más detalles sobre próximos estrenos, se les invita a seguir las redes sociales de Cineteca Alameda y no perderse de su programación que tiene como objetivo, traer los mejores estrenos a todas y todos los potosinos.