Copa Oro W: Debut agridulce de México con empate ante Argentina

ESPN

La Selección Mexicana no mostró contundencia al ataque y terminó con un empate sin goles en el debut del torneo.

México dejó un sabor agridulce en su debut en la Copa Oro W 2024 con un 0-0 ante Argentina. El conjunto de Pedro López no pudo sobreponerse a un penalti errado y al final sumó su primer punto en el torneo de selecciones nacionales que se disputa en Estado Unidos con participantes de la Concacaf y de la Conmebol.

Al minuto 9, la capitana Rebeca Bernal falló desde los once pasos y el México ya no fue el mismo que había iniciado a todo vapor el partido disputado en el Dignity Health Sports Park de Carson. Aunque el conjunto azteca demostró dominio del balón en la primera mitad, la realidad es que el conjunto no funcionó y fue predecible en el ataque con una Charlyn Corral bien marcada por el rival, sin posibilidad alguna de maniatar la meta contraria.

México había saltado a la cancha con mucha confianza en su juego, algo que comenzó a demostrar desde los primeros minutos, la pena máxima fallada por Rebeca Bernal puso a prueba la concentración del equipo. No fue fácil retomar ese control que ya tenían sobre Argentina

La Selección Mexicana se encontró con la pena máxima, luego de una falta de Núñez sobre Karen Luna. Fue cuando Bernal se abrió pasó y pidió hacer el cobró; la rayada trató de medir tanto su disparo desde los once pasos y lo cruzó demasiado, pasando el balón casi pegado al poste derecho de la portera sudamericana.

Pese al traspié, las pupilas del español Pedro López mandaron todo a volar y volvieron adueñarse de las acciones, a demostrar que las estadísticas favorecedoras en duelos contra las argentinas no eran mera casualidad; le metieron mucho corazón a su futbol y buscaron ir una y otra vez al frente.

No obstante, al conjunto azteca le faltaba más profundidad, una mejor forma de llegar con ventaja a terreno enemigo, mientras que la defensa de Argentina se batía de buena manera, aun con el optimismo de saber que podían imponerse al contrario a partir del aspecto mental, tras el error del penalti.

Pero México tenía el esférico y se mostraba superior, en tanto que Argentina aprovechaba más su tiempo trabajando bien la zona de atrás; tenía escasas aproximaciones adelante, pero mucha seguridad en la retaguardia. Marcaba muy bien por zona, algo que fue un problema para las mexicanas.

Así que las mexicanas no pudieron imponer su dominio y se fue a disgusto a los vestidores con el 0-0, después de cinco disparos a portería por uno de las sudamericanas.

El cuerpo técnico mexicano realizó un cambio para reanudar el encuentro; salió Karina Rodríguez por Cheli Torres, buscando darle frescura a la defensa. El accionar conjunto no cambió; continuaron teniendo el balón, pero había cierta desesperación al no poder crear una buena jugada que pudiera darle el gol.

Al 65’, Rebeca Bernal recibió apuradamente un centro en el segundo palo y voló la pelota. La regiomontana trataba a toda costa de lavar su error. El conjunto de Pedro López quería, pero no podía, mientras que Argentina se conformaba con el punto, siempre jugando a la segura, sin arriesgar en ningún momento.

El cierre del encuentro fue cardíaco, ya que al 82’ Argentina tuvo un mano a mano que la portera mexicana salvó tirándose a los pies; en tanto, al 89, México también perdió una clara oportunidad con un disparo que voló.

Marcador final: 0-0, y queda el sabor de que México pudo haber hecho algo más.