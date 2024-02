Celebra la Rectora Lilia Cedillo Ramírez el impacto social del Complejo Regional Nororiental BUAP y su visión inclusiva e intercultural

En el marco del Tercer Informe de Labores del director Sergio Díaz Carranza

Desde Puebla

Con una amplia oferta educativa que abarca 16 programas del nivel medio superior y superior, el Complejo Regional Nororiental de la BUAP se caracteriza por el impacto que tiene en la región y por su visión inclusiva e intercultural. Su crecimiento es notable gracias al aprovechamiento de todos los recursos que tienen en materia académica, deportiva, cultural y extensionista, así lo afirmó la Rectora María Lilia Cedillo Ramírez al escuchar el Tercer Informe de Labores del director Sergio Díaz Carranza.

En esa ceremonia aprovechó para reconocer la entrega y compromiso que tiene el doctor Díaz Carranza, así como los docentes que integran este complejo: “Están ubicados en una región con muchas carencias, pero esto no ha sido pretexto para no avanzar en todas sus actividades sustantivas. El trabajo de los profesores se refleja en los logros de los estudiantes, quienes provienen de distintas regiones geográficas; incluirlos no es fácil, por eso es importante el cobijo que les brindan”.

Entre los logros que más celebró la Rectora de la BUAP está la participación de docentes en redes temáticas de investigación del Centro de Detección Biomolecular, el Laboratorio de Medicina Experimental y el Instituto de Ciencias. Asimismo, destacó la vinculación y labor social que realizan a través de la Clínica de Salud Integral, donde se llevan a cabo jornadas de apoyo y prevención de la salud física y mental.

Al referirse al Proyecto de Pueblos Originarios y Lenguas Vivas, cuyo fin es el rescate y preservación de lenguas como náhuatl y totonaco, la implementación de un protocolo para prevenir la discriminación y violencia de género en estas comunidades y el establecimiento de promotores estudiantes de estas culturas en las sedes de este complejo, la doctora Cedillo comentó: “Es motivo de gran satisfacción ver cómo los jóvenes participan en talleres para no dejar que mueran sus lenguas, así como las expresiones culturales, como la música”.

Como parte de su informe, organizado a partir de los ejes del Plan de Desarrollo Institucional, Díaz Carranza informó que la planta docente está conformada por 221 profesores y profesoras, quienes atienden a 5 mil 283 estudiantes, de los cuales 2 mil 833 son de nivel superior y el resto de nivel medio superior. La presencia del complejo abarca más de 30 municipios de la región nororiental; y su matrícula registra un incremento del 14 por ciento en el último año.

Entre otras acciones destacó la realización de jornadas de salud comunitaria, que beneficiaron a 863 pacientes, en su mayoría de zonas marginadas, en coordinación con los gobiernos municipales, quienes proporcionaron instalaciones y otras facilidades para realizar esta labor. Adicionalmente, en las sedes de este complejo se realizaron 3 mil 395 consultas del área de psicología clínica, orientación nutricional y atención dental.

Para complementar la formación de los alumnos, Díaz Carranza informó de acciones que impulsan el deporte y las actividades físicas. En la XXXI Universiada participaron 104 estudiantes, quienes obtuvieron medallas en las disciplinas de voleibol, taekwondo y fútbol. De igual forma destacaron en los Juegos Deportivos Interprepas, logrando medallas las sedes de Libres y Cuetzalan.

En la parte académica, el director mencionó las acreditaciones y certificaciones de calidad de los programas de Estomatología, Profesional Asociado en Imagenología y Fisioterapia, por parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS), con un total a la fecha de seis planes de estudio acreditados.

Finalmente, el director agradeció el apoyo de la Rectora Lilia Cedillo y aseguró que el compromiso que asume el Complejo Regional Nororiental está vinculado a la interculturalidad e inclusión, para crear un entorno donde cada miembro de la comunidad universitaria se sienta valorado y con igualdad de oportunidades.