Liga MX: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 7 del Clausura 2024

SOY FÚTBOL

El viernes 16 de febrero, la acción comienza con el enfrentamiento entre Gallos Querétaro y Necaxa a las 19:00 horas por FOX Sports. Más tarde, a las 21:00 horas, Mazatlán recibe a Chivas en un duelo que promete mantenernos al borde del asiento durante los 90 minutos de juego, transmitido por TV Azteca.

El sábado 17 de febrero, San Luis se enfrentará a Xolos a las 17:00 horas por ESPN, seguido por el enfrentamiento entre FC Juárez y Puebla a las 17:06 horas por FOX Sports. La noche del sábado trae consigo un choque estelar entre Pachuca y América a las 19:00 horas, un partido imperdible que se transmitirá por FOX Sports y Claro Sports. Luego, a las 21:00 horas, Cruz Azul se enfrentará a Tigres UANL en un duelo que promete emociones hasta el último minuto, con transmisión en TUDN.

Finalmente, el domingo 18 de febrero, la jornada culmina con tres emocionantes partidos: Atlas vs León a las 14:00 horas por IZZI, Pumas vs Santos a las 18:00 horas por TUDN, y Rayados vs Toluca a las 20:00 horas también por TUDN. Con un fin de semana cargado de fútbol de alta calidad, los fanáticos pueden esperar una jornada llena de emoción, goles y rivalidades en la Liga MX.

Liga MX: Horarios y dónde ver los partidos de la Jornada 6 del Clausura 2024