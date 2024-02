Caso Zaldívar es hacer justicia y evitar saqueo al pueblo, no persecución política, acota la bancada de Morena del congreso local.

_• “Puebla necesita de política y políticos con calidad moral”

Desde Puebla

Los delitos no prescriben y a Jesús Zaldívar no se le persigue, se le tiene que investigar; declararse perseguido en Puebla es una manera muy tramposa de hacer política, afirmó el diputado local de Morena, Iván Herrera Villagómez.

La mañana de este miércoles, Herrera Villagómez y un grupo de 6 diputados de la bancada de Morena en el Legislativo local, acompañados de Olga Lucía Romero Garci-Crespo presidenta estatal de ese instituto político, rechazaron que el Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina aplique la persecución política para acallar a la oposición, como lo pretende hacer creer a la gente el dirigente municipal de Acción Nacional.

La Ley, señaló el diputado de Morena, “no puede estar a contentillo de nadie. El señor Jesús Zaldívar sabe que, de acuerdo con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, puede ser investigado por el ejercicio de sus funciones aún varios años después de ostentar un cargo y sobre todo cuando se trata de acusaciones delicadas”.

Indicó que la investigación por abuso de poder, usurpación de funciones, peculado y desvío de recursos públicos por el orden de los 35 millones de pesos que no fueron ejercidos con transparencia, en contratación de obra, compra de equipo educativo y uniformes.

Cuando se tiene la conciencia tranquila no hay necesidad de estarse victimizando, dijo Herrera Villagómez, quien hizo un llamado a que Zaldívar se “tranquilice y se serene”.

Por su parte, la diputada local Guadalupe Yamak señaló que si Jesús Zaldívar habla de persecución política, “seguro debe tener en mente la que sí realizaba Rafael Moreno Valle contra todos los que no pensaban como él, y no se recuerda alguna declaración señalamiento de Zaldívar en ese entonces”.

Agregó que la presión que tienen el PAN por los números tan abajo en las encuestas los obliga a recurrir a este tipo de artimañas, por lo que atacar al Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina de “persecutor”, es una actitud tan baja que ya no tiene cabida en nuestro Estado.

En tanto, la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero Garci-Crespo sostuvo que el hay un respaldo total al Gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina porque ha dado grandes muestras de que sabe gobernar, y se ha mantenido ajeno al proceso electoral, con total respeto, en el marco de la ley y abierto al diálogo con todas y todos, y la oposición puede dar fe de ello.

En este posicionamiento con los medios de comunicación locales, la diputada Guadalupe Yamak y al diputado Iván Herrera estuvieron acompañados de las diputadas Tonantzin Fernández Díaz y Yolanda Gámez, y el diputado Roberto Bautista.