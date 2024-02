Cuándo es el próximo Super Bowl: Fecha y dónde será

MEDIO TIEMPO

El Super Bowl LVIII terminó con un resultado sorprendente por parte de los Kansas City Chiefs quienes iban perdiendo en la primera mitad y consiguieron remontar en la prórroga, a pesar de que San Francisco 49ers se había esforzado durante todo el partido.

La historia del 2019 se volvió a repetir y los Jefes le arrebataron el Vince Lombardi a los 49ers cuando pensaron que ya era suyo, pues 3 segundos del tiempo extra le bastaron al quarterback Patrick Mahomes para dar el pase que les dio el campeonato.

La euforia de todos aquellos seguidores de Kansas sigue intacta, pues desde los Pats de Tom Brady no había existido un equipo que se convirtiera en bicampeón pero las preguntas comenzaron a surgir, ¿Cuándo regresa la NFL? ¿Cuándo será el próximo Super Bowl?

Aquí te damos todos los detalles.

¿Cuándo se jugará el Super Bowl 2025?

La edición número LIX del Super Bowl se jugará el domingo 9 de febrero del 2025 en Nueva Orleans en el Caesars Superdome en donde se reunirán 83 mil fanáticos de la NFL.

En el hogar de los Saints se han jugado 11 Super Bowls , siete de ellas en el Superdome: 1978, 1981, 1986, 1990, 1997, 2002 y 2013.

¿Cómo se elige el estado y estadio para jugar el Super Bowl?

Tanto las ciudades como los estadios deben cumplir con ciertos requerimientos para poder ser elegidos a la hora de seleccionar en dónde será el próximo Super Bowl.

Por ejemplo, el estadio debe tener al menos 70 mil asientos, las butacas deben cumplir con ciertas características, además debe haber un estacionamiento cercano con capacidad para alrededor de 35 mil vehículos.

Pero eso no es todo, pues la NFL tiene que pensar en todo; también debe estar disponible una área de entretenimiento para los fanáticos previo al partido, suficientes hoteles cercanos, instalaciones adecuadas para que los dos equipos que se enfrentarán puedan entrenar y no les quede a más de 20 minutos de distancia …en fin, una serie de requisitos que no todas las ciudades en Estados Unidos pueden cumplir.