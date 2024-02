¡México eliminado de la Serie del Caribe 2024! Naranjeros fueron apaleados por Venezuela

MARCA

Un rally de seis carreras en la séptima entrada le dio el triunfo a Tiburones de La Guaira.

Un enorme rally de seis carreras de los Tiburones de La Guaira de Venezuela sepultó las ilusiones de una milagrosa recuperación de los Naranjeros de Hermosillo de México, quienes han quedado eliminados de la posibilidad de llegar a las semifinales de la Serie del Caribe 2024 al perder este lunes en el LoanDepot Park por marcador de 6-1.

En la tercera entrada, el lanzador zurdo Zach Matson permitió el primer hit del encuentro cuando Alexi Amarista bateó un sencillo a la anda contrario y puso dos hombres en base con solamente un out, sin embargo, el estadounidense sacó la casta y dominó a los siguientes dos bateadores con elevados al cuadro para mantener el cero.

Derrota tricolor ante Venezuela 😥 PG: Jorgan Cavanerio (1-0, 0.00)

PP: Juan Gámez (0-1, 9.00) Pizarra de @arcogasolina ⛽️#LigaARCO 🇲🇽 ⚾️ pic.twitter.com/CpaoTYFvTl — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) February 6, 2024

México se fue al frente en el tercer inning

El primer hit de México llegó con dos outs en la parte baja del mencionado tercer inning, cuando el segunda base Irving López sacó un sólido contacto hacia el jardín central para conectar un sencillo que le rompió el hilo de ocho retirados en fila para iniciar el encuentro de Ricardo Pinto.

Y fue entonces que despertó la ofensiva de los Naranjeros de Hermosillo, pues ligaron tres sencillos (incluyendo el ya mencionado de Irving López), primero fue José Cardona y más adelante Roberto Valenzuela, este último abrió el marcador al impulsar desde tercera base a López.

El nuevo aviso ofensivo de los campeones de la Liga Mexicana del Pacífico llegó en el quinto rollo, sin embargo, en un imparable de Randy Romero, Alexis Wilson intentó llegar hasta la tercera base con un out, sin embargo, un fabuloso tiro del jardinero derecho Ramón Flores al antesalista Hernán Pérez, es no evitó que México llenara la casa, sin embargo, el alemán Aaron Altherr no aprovechó y sacó un rodado sencillo a segunda base con el que fue puesto fuera para el tercer out.

La pesadilla de México en el séptimo inning

Estas oportunidades desperdiciadas por Hermosillo fueron aprovechadas en la séptima entrada por los Tiburones de La Guaira, quienes le dieron la vuelta al encuentro al ligar cuatro sencillos que trajeron al plato dos carreras que le dieron la vuelta al encuentro, ambas en la contabilidad del pitcher Juan Gamez, la primera producida por Alexi Amarista y anotada por Leonardo Reginatto y la segunda a través de un imparable de Wilfredo Tovar que trajo al plato a Alcides Escobar.

La pesadilla continuó en el inning de las grandes historias, ya que otro sencillo, este de Wilson Ramos impulsó a la registradora a Alexi Amarista ante los lanzamientos de Curtis Taylor y el mundo se le vino encima a los Naranjeros de Hermosillo, ya con Elkin Alcalá en la lomita y con la casa llena, llegó un doble de Luis Torres que produjo tres carreras (Wilfredo Tovar, Wilson Ramos y Hernán Pérez) para asegurar el triunfo sudamericano.

¿Qué sigue para México y para Venezuela?

México (1-4) cerrará su participación este martes cuando enfrente a Gigantes de Rivas de Nicaragua, mientras que Venezuela (3-1) tiene aún un par de enfrentamientos, el martes ante Federales de Chiriquí de Panamá y el miércoles frente al mencionado equipo nicaragüense para afianzarse rumbo a las semifinales de este certamen.