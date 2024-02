LIV Golf anuncia mejoras en el formato de la liga y la competencia

Staff/RG

Field Size, Counting Scores, Points and Prize Money Distribution Among Key Changes for 2024

Número de jugadores en campo, recuento de puntaciones, puntos y la distribución de los premios entre los principales cambios para 2024

Londres, Nueva York y West Palm Beach, FL a 1 de febrero de 2024.- Tras anunciar las listas finales de equipos y comodines para 2024, LIV Golf ha publicado hoy las mejoras que habrá en el formato de la liga antes del torneo de apertura de la temporada para esta semana en LIV Golf Mayakoba.

Para consolidar la competencia más exclusiva de este deporte, la liga LIV Golf ha introducido mejoras que entran en vigor a partir de la temporada 2024 como el número de jugadores en campo, el recuento de puntuaciones, la distribución de puntos individuales, la clasificación individual a lo largo de la temporada y la clasificación para el Campeonato por Equipos.

“Los cambios de la competencia para 2024 reflejan una evolución natural del formato de la liga LIV Golf e ilustran nuestro compromiso de seguir mejorando un producto emocionante para los jugadores y los aficionados”, dijo el vicepresidente senior de gestión de competencias de LIV Golf, David Benne. “El liderazgo de la liga continuará trabajando con nuestros jugadores y equipos de clase mundial para fortalecer la competencia en LIV Golf según el deporte hacia el futuro. Estamos deseando que empiece la temporada de la Liga esta semana y el emocionante año que tenemos por delante.”

LEAGUE FORMAT ENHANCEMENTS

MEJORAS EN EL FORMATO DE LA LIGA

JUGADORES EN CAMPO – 54 jugadores divididos en 13 equipos (4 jugadores cada uno) y 2 jugadores de comodín.

RECUENTO DE PUNTUACIONES – Las tres mejores puntuaciones de cada equipo cuentan para las rondas 1 y 2. Las cuatro puntuaciones ahora contarán para cada equipo en la ronda final de cada prueba.

DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS INDIVIDUALES – Los puntos de los jugadores que terminen con la misma puntuación se sumarán y se distribuirán equitativamente. Los desempates solo se aplicarán para determinar las posiciones del podio.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL A LO LARGO DE LA TEMPORADA – Las clasificaciones individuales de la temporada mantendrán la Zona de Bloqueo para las posiciones 1 a 24, con límites modificados para la Zona Abierta (25 a 48) y la Zona de Descenso (49 e inferiores) para reflejar el aumento de los jugadores en campo. Los jugadores que terminen entre los 24 primeros al final de la temporada asegurarán su lugar para liga de 2025. Los jugadores que terminen entre los 25 y los 48 años y no tengan contrato tendrán que volver a ser contratados por su equipo o ser fichados por otro. Los jugadores que terminen 49 o por debajo descenderán de la Liga y participarán en el torneo LIV Golf Promotions de 2024.

INDIVIDUAL POINTS & PRIZE MONEY – Individual points will again be awarded to the top-24 finishers in each event. Prize money payouts have been adjusted to account for the six players added to the field. Click here to view tournament points and purse distribution for 2024.

PUNTOS INDIVIDUALES Y DINERO EN PREMIOS – Se volverá a premiar con puntos individuales a los 24 primeros clasificados de cada prueba. Los premios monetarios se han ajustado para tener en cuenta a los seis jugadores añadidos al campo. Haga clic aquí para ver los puntos del torneo y la distribución de premios para 2024.

TEAM CHAMPIONSHIP FIELD – The top 12 teams following the 13th regular season event will be seeded. The team that finishes in 13th place will not compete but will still attend.

CAMPEONATO POR EQUIPOS – Los 12 mejores equipos tras la 13ª prueba de la temporada regular tendrán un lugar asegurado. El equipo que termine en 13º lugar no competirá, pero asistirá.

La competición de LIV Golf inicia el 2 de febrero en México, es el pistoletazo de salida del calendario de 14 torneos de la liga en mercados nuevos y en conocidos. Se anima a los aficionados a inscribirse gratuitamente en LIV X para recibir noticias y accesos exclusivos, incluyendo información sobre los boletos de hospitalidad y de entrada a los eventos de LIV Golf, que incluyen música en directo y actividades para fans de todas las edades.

LIV Golf Mayakoba se transmitirá de 12 a 6 pm el viernes, sábado y domingo en Claro Sports y LIV Golf Plus. Los torneos de LIV Golf también se transmiten de manera global en LIV Golf Plus, el canal de YouTube de LIV Golf y en más de una docena de socios internacionales, ofreciendo emisiones de la liga en más de 180 territorios a más de 380 millones de hogares alrededor del mundo. Para conocer más información sobre cómo ver la 2023 LIV Golf League, visita LIVGolf.com/where-to-watch.

La Liga LIV Golf es propiedad y está gestionada por LIV Golf Investments, cuya visión y misión se centran en realizar inversiones holísticas y sostenibles para mejorar el ecosistema global del golf y liberar el potencial mundial sin explotar de este deporte.

Sobre LIV Golf

LIV Golf es una liga deportiva global con competiciones individuales y por equipo, un torneo de 14 fechas que incluye a muchos de los mejores golfistas del mundo. Fundada en 2022, LIV Golf fue diseñada para expandir el juego a nivel internacional y desbloquear el verdadero potencial económico y social aún no explorado de este deporte. Greg Norman, golfista del Salón de la Fama y un renombrado empresario, es el primer CEO, miembro fundador y Comisionado. Con solo dos años de actividades y con torneos alrededor de Norteamérica, Latinoamérica, Asia, Oriente Medio y Europa, LIV Golf está demostrando que es posible crecer y mejorar el juego tanto para los aficionados como para los golfistas.