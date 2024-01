Urge reforma integral al sistema de justicia en México: Zaldívar

Staff/RG

Toluca, Méx.- Arturo Zaldívar, ministro en retiro y ex presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), encabezó el segundo foro denominado “Diálogos por la Transformación, Hacia una Reforma Nacional de la Justicia”, en el que reconoció la urgencia de una reforma integral al sistema de justicia mexicano.

En inmediaciones del Edificio de Rectoría de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), en Toluca, Zaldívar señaló que, en la actualidad, el país tiene un sistema de justicia elitista que trata diferente al que tiene dinero que al que no lo tiene, de ahí la necesidad de un cambio y avanzar hacia una mejor justicia.

Acompañado por el rector de la UAEMéx, Carlos Eduardo Barrera Díaz, apuntó que estos foros son un resultado del esfuerzo del diálogo con la sociedad, recordó que en el primer ejercicio escucharon los relatos de las personas que fueron tratadas de manera injusta por el sistema de justicia.

“Ese es el México que tenemos, un sistema injusto, un sistema de justicia elitista que trata diferente al que tiene dinero que al que no lo tiene, que castiga la pobreza y es particularmente cruel con las mujeres, y en el cual, la sociedad no tiene confianza”, dijo.

Subrayó que la justicia no solo es un tema de las autoridades federales, sino de las autoridades locales y de toda la sociedad y del gremio de las y los abogados.

Urgió a generar diálogo para buscar alternativas viables para revertir las tendencias, por lo que a través de cuatro mesas de discusión abordaron el tema de la justicia, de los retos, oportunidades y deficiencias tanto a nivel federal como local.

“Una reforma a la justicia no puede ser tal, si no se toca, si no se reflexiona sobre lo que está ocurriendo en la justicia local”, dijo.

Refirió que el 70 por ciento de los asuntos en México se quedan en la justicia local y no llegan a la justicia federal.

También, señaló que en México la impunidad crece ya que solo el 7.6 por ciento de los delitos son denunciados y cuentan con una carpeta de investigación. Además de que solo el 1.04 por ciento de los delitos se logra esclarecer.

En tanto, el rector de la UAEMéx, Carlos Eduardo Barrera Díaz, apuntó que los profesionales del derecho tienen el objetivo de defender a quienes se acercan a los tribunales, pero son impulsores de las leyes y conductores de argumentos para defender ideas políticas.