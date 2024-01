Gabriel “Fluffy” Iglesias será El Grand Marshal para La Carrera ‘King Taco La Batalla en el Coliseo’ de la Nascar Mexico Series

Staff/RG

LOS ÁNGELES (16 de enero de 2024) – La NASCAR anunció hoy que el comediante, actor y productor de renombre mundial Gabriel “Fluffy” Iglesias será el Grand Marshall de la carrera inaugural de la NASCAR Mexico Series, ‘King Taco la Batalla en el Coliseo’ a realizarse el domingo 4 de febrero. Este evento será el primero en el calendario de carreras pautado para ese día, seguido por la carrera Busch Light Clash en el coliseo.

“Fluffy” dará el comando para iniciar la carrera y seguidamente el mariachi de los Rams interpretará el himno nacional mexicano.

“¿Quién mejor para iniciar este evento histórico que un comediante tan reconocido como Gabriel Iglesias?” dijo Ben Kennedy, vicepresidente senior de desarrollo y estrategia de carreras de NASCAR.

“Además de contar con una carrera exitosa, Gabriel creció en el sur de California y tiene raíces mexicanas, por lo que nos enorgullece tenerlo como invitado para que le de la orden a los pilotos de encender sus motores y de esta forma iniciar un exitoso día de carreras en el coliseo de Los Ángeles.”

Iglesias se ha convertido en uno de los comediantes más exitosos del mundo y recientemente con su gira logró posicionarse como el segundo comediante con mayor número de ventas. Criado en Long Beach, California, es uno de los comediantes más vistos en YouTube con más de 1.1 mil millones de visitas y más de 25 millones de seguidores en las redes sociales. Otros honores distintivos de Iglesias consisten en ser incluido en la edición “Top 40 Comedy Players” del Hollywood Reporter, además de aparecer en la portada de la edición de comedia de Variety y ser uno de los pocos comediantes que alguna vez encabezó y agotó las entradas del Madison Square Garden en Nueva York, Crypto.com Arena en Los Ángeles y la Ópera de Sydney en Australia. También fue el primer comediante en actuar y agotar las entradas del Dodger Stadium en 2022 ante una multitud de 55.000 personas. Iglesias se encuentra actualmente en su gira mundial de comedia ‘Don’t Worry, Be Fluffy’ y presentará un espectáculo especial del día de San Valentín el 14 de febrero en el Kia Forum.

El comediante californiano también es el protagonista y productor ejecutivo de la serie de comedia transmitida por Netflix titulada ‘Mr. Iglesias’ la cual cuenta con tres temporadas. Iglesias también es uno de los protagonistas en “The Santa Clauses”, película que estrenó a finales del año pasado en la que aparece junto a Tim Allen y Eric Stonestreet.

A pesar de desenvolverse en el mundo de la comedia, Iglesias no es ajeno al mundo de NASCAR. En el pasado pudo vivir la adrenalina de las carreras e incluso llevó su serie “Fluffy Breaks Even” a las 500 Millas de Daytona. También tuvo la oportunidad de ser piloto honorario del auto de seguridad en Sonoma Raceway y participó con frecuencia en carreras en California Speedway. Ahora tiene la oportunidad de dar la primera orden de “¡arranquen sus motores!”. para la temporada 2024 de NASCAR en el coliseo.

Toda la acción empieza el domingo 4 de febrero a la 1 y 30 de la tarde. En la primera carrera se enfrentarán las estrellas de la NASCAR Mexico Series durante la carrera ‘King Taco la Batalla en el coliseo’ seguida por las estrellas de la NASCAR Cup Series en la Bush Light Clash la cual empezará a las 5 de la tarde.

La Busch Light Clash es la carrera de exhibición de apertura de temporada de la NASCAR Cup Series que presenta a las principales estrellas del deporte. NASCAR en FOX volverá a llevar la transmisión del Busch Light Clash, mientras que la carrera de la NASCAR Mexico Series se transmitirá por FS1, Fox Deportes, Fox Sports 3 en México y estará disponible a nivel regional en Claro Sports y el canal D Motors en DirecTV.

La compra de un solo boleto es válido para ambas carreras. Para comprar su boleto visite www.nascarclash.com

Sobre la NASCAR

La National Association for Stock Car Auto Racing, Inc. (NASCAR) es el ente sancionador de la serie de automovilismo No. 1 de Estados Unidos y propietaria de 16 principales instalaciones para el automovilismo y entretenimiento en el país. La NASCAR consiste en 3 series nacionales (la NASCAR Cup Series™, la NASCAR Xfinity Series™ y la NASCAR CRAFTSMAN Truck Truck Series™), cuatro series internacionales (NASCAR Brasil Sprint Race, NASCAR Mexico Series, NASCAR Pinty’s Series (Canada), NASCAR Whelen Euro Series) y cuatro series regionales (ARCA Menards Series, ARCA Menards Series East & West y la NASCAR Whelen Modified Tour), una serie local de desarrollo (NASCAR Advance Auto Parts Weekly Series). La International Motor Sports Association™ (IMSA®) gobierna el IMSA WeatherTech SportsCar Championship™, la principal serie de autos deportivos en Estados Unidos. La NASCAR también es dueña de la Motor Racing Network, la Racing Electronics y ONE DAYTONA. Con sede en Daytona Beach, Florida y oficinas en ocho ciudades en América del Norte, la NASCAR sanciona más de 1,200 carreras en 12 países y más de 30 estados de Estados Unidos. Para más información, visita www.NASCAR.com y http://www.IMSA.com Sigue a la NASCAR en Facebook, Twitter, Instagram y Snapchat (‘NASCAR’).