“This Is Me… Now: A Love History” es el nuevo álbum de Jennifer López, que lanzará el viernes 16 de febrero

-Ya está disponible para que sus fans lo pre guarden.

-Es el primer álbum de la artista en casi una década.

Por Mino D’Blanc

Ha comenzado el movimiento “This Is Me… Now” de la estrella mundial Jennifer López, a través del lanzamiento de “Can’t Get Enough”, el primer sencillo del mismo y del video musical dirigido por el cineasta Dave Meyers, de “This Is Me…Now: A Love Story”, su nuevo álbum que dará a la luz el viernes 16 de febrero del presente año.

Cabe mencionar que dicho video ya está disponible en YouTube y también ha sido estrenado en MTV Live, a través de la red mundial de canales de MTV, así como en las vallas publicitarias de Paramount Times Square.

Con esta producción, Jennifer López ha vuelto a los álbumes físicos tradicionales y ha creado una colección personalizada de ediciones especiales y limitadas.

“This Is me.. Now: A Love Story” incluye un CD de lujo con un libreto de 40 páginas con fotos exclusivas, además de 2 de las 20 fotos polaroid disponibles.

El vinilo estándar es verde, el color favorito de la artista. También hay ocho vinilos exclusivos adicionales con una variedad de portadas y colores de vinilo que cran una emocionante serie para coleccionistas.

Como regalo para sus JLovers, podrán disfrutar un vinilo firmado que estará disponible exclusivamente en onthejlo.com y que incluye un disco esmeralda y una portada exclusiva.

La oferta completa de productos está ya disponible. “This Is Me… Now” es, en palabras de la artista misma, su historia. Con una crudeza, vulnerabilidad y honestidad sin precedentes, ha creado una poderosa y sentida oda a su viaje de auto curación y a su eterna creencia en los finales de cuento de hadas.

El álbum es un tapiz de sonidos y emociones en el que se mezclan elementos del pop, R&B y el hip hop para crear una fusión de géneros. Las letras de las canciones ahondan en los altibajos de la vida, el amor y las relaciones con una honestidad y una introspección inquebrantables, y desvelan una auténtica historia de crecimiento, resistencia, trabajo duro y el poder transformador del amor propio.

La voz de Jennifer López se entrelaza con melodías cautivadoras, ofreciendo una experiencia musical que es a la vez imponente y profundamente significativa.

Escrito y grabado en la casa en Los Ángeles, California, de la cantante y compositora, ha creado una obra –para muchos maestra-, que va más allá de los límites de la música convencional.

Los productores que intervienen en este material, son de renombre y trayectoria internacional. Hay nombres como Rogét Chahayed, Ángel López y Jeff “Gitty” Gitelman. Otros compositores y productores a la vez, fueron HitBoy, Tay Kieth, Yeti Beats, Carter Lang, Kim “Kaydence” Krysiuk, Jason Derulo y Brandon Riester, que actuó como A&R para este proyecto.

Inspirado en el proceso de grabación, “This Is Me Now” evolucionó hasta convertirse en una “experiencia musical”, testimonio del talento que encarna Jennifer López.

El álbum, junto con su visionario especial “This Is Me…Now: A Love Story”, que se emitirá en streaming en Prime Video el viernes 16 de febrero de 2024, forman una obra nunca vista. Información sobre pedidos anticipados: la solicitud anticipada digital ya está disponible, y el pedido anticipado del álbum físico llegará a los minoristas en las próximas 24 horas.