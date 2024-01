Se estrella helicóptero de Seguridad de Texas que patrullaba la frontera con México

EL HERALDO DE MÉXICO

Un helicóptero del Departamento de Seguridad Pública (DPS) de Texas se estrelló el jueves 12 de enero por la noche, el incidente ocurrió cuando este patrullaba la frontera como parte de la Operación Estrella Solitaria en el condado de Kinney, a unos 24 kilómetros al noroeste de la frontera entre Texas y México.

El teniente del DPS, Chris Olivarez, informó del accidente a través de sus red social de X, (antes Twitter), en donde menciona que el helicóptero monomotor con piloto y copiloto a bordo se impactó alrededor de las 19:20 horas, después de “una pérdida total de energía”, declaró el oficial. El copiloto sufrió una herida, según los primeros reportes de las autoridades.

OFFICIAL DPS STATEMENT:

On Jan 11, 2024, at approximately 7:20 p.m., a Texas Department of Public Safety (DPS) single-engine police helicopter was conducting a border interdiction patrol flight in support of Operation Lone Star. This flight was conducted at night, under Visual…

— Chris Olivarez (@LtChrisOlivarez) January 12, 2024