AMLO presentará el 5 de febrero paquete de reforma pendientes; incluirá la electoral y la del Poder Judicial

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que no viajará a Querétaro el próximo 5 de febrero para la ceremonia de conmemoración de la Constitución de 1917 y a cambio realizará un evento propio en Palacio Nacional para presentar un paquete de iniciativas de reformas que tiene pendientes antes de terminar su sexenio.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, explicó que entre las propuestas estarán las relacionadas a cambiar el Poder Judicial, la electoral, programas sociales, trenes de pasajeros, así como de salarios y pensiones.

“En esta ocasión no voy a asistir el 5 de febrero a Querétaro el día de la Constitución, porque vamos a conmemorar ese día aquí en el recinto en donde se aprobó la Constitución de 1857 y voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución, aquí, es un paquete de iniciativas”, explicó.

Aseguró que su ausencia en la ceremonia de Querétaro será suplida por la secretaria de gobernación, Luisa María Alcalde.

López Obrador argumentó que su intención es presentar el paquete de iniciativas desde el recinto donde se aprobó la Constitución liberal de 1857.

“Esta ceremonia de exposición de las iniciativas de Reforma para que el congreso empiece a estudiarlas y en su momento se analicen, se discutan, se aprueben o no, que sea el poder legislativo el que decida, pero sí es un paquete de reformas importantes, en beneficio del pueblo, eso es lo que pensamos nosotros, va a ayudar a tener un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación”, agregó.

Y comentó que tiene previsto visitar Querétaro el próximo 22 de enero para llevar a cabo en esa entidad el gabinete de seguridad así como la conferencia mañanera.

“Para que no se sientan que no voy a estar voy a estar antes. Pero quiero que el acto para dar a conocer las iniciativas de reforma”, agregó.

López Obrador insistió en la necesidad de reformar el Poder Judicial para que ningún funcionario gane más que el presidente de la república, como lo indica el artículo 127.

Y aprovechó para respaldar la decisión de la ministra Lenia Batres quien decidió no tener ingresos superiores al del poder ejecutivo.

“Pues es una cuestión voluntaria, si un ministro, una ministra no quiere ganar más que el presidente, pues que haga sus cuentas y que devuelva el dinero a la Tesorería de la Federación, creo que eso no se lo puede negar nadie y que si quiere ir al Issste que ella se inscriba y que no vaya a las clínicas privadas donde ciertos personajes”, concluyó.