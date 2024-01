Patriots ya tiene joven sensación que será el sucesor de Belichick

PUBLIMETRO

Los New England Patriots anunciaron a Jerod Mayo como su nuevo entrenador en jefe, con solo 37 años de edad, es el head coach más joven de la NFL y el primer entrenador en jefe negro en la historia de la franquicia.

Patriots hiring Jerod Mayo as new head coach. (via @RapSheet) pic.twitter.com/77WJPEBwFX

— NFL (@NFL) January 12, 2024