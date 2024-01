Jaguar TCS Racing está listo para competir en el E-Prix de la Ciudad de México, que dará comienzo al campeonato mundial de fórmula e de ABB FIA 2024

Staff/RG

El Jaguar I-TYPE 6 Gen3 regresará para su segunda temporada de competencia, con el incondicional de Jaguar Mitch Evans y su nuevo compañero de equipo Nick Cassidy.

Ciudad de México, 11 de enero de 2024: Jaguar TCS Racing comienza su campaña para el Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA 2024 en Ciudad de México este sábado.

La primera carrera de la temporada 2024 marcará la primera vez en que Mitch Evans y Nick Cassidy, amigos desde la infancia, salgan a la pista como compañeros de equipo en la Fórmula E. Entre los dos, Mitch y Nick suman 15 victorias, 37 podios, 11 poles y 1,076 puntos en el Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA. Con su gran trayectoria, el dúo trabajará duro para luchar por los títulos mundiales de pilotos y equipos esta temporada.

En el E-Prix de Ciudad de México, 22 pilotos de 11 equipos competirán en el circuito de 2.63 km del Autódromo Hermanos Rodríguez. El circuito mexicano se mantiene sin cambios desde la temporada 2023, conservando su estatus como una de las pistas más rápidas y técnicas del calendario. Una vez más, la Ciudad de México será testigo de cómo decenas de miles de aficionados acuden a la pista para presenciar la carrera inaugural de la temporada y apoyar la cumbre del automovilismo eléctrico.

Esta será la sexta vez que Jaguar TCS Racing compite en México, en un circuito donde el equipo británico ha tenido éxito anteriormente, con Mitch Evans llevándose la victoria en 2020.

Volverán a rodar los neumáticos en el E-Prix de Ciudad de México a las 2:00 pm hora local del sábado 13 de enero de 2024.

James Barclay, director general de JLR Motorsport y director del equipo Jaguar TCS Racing: “En la temporada 2023 del Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA, peleamos por el título pilotos y de equipos hasta las dos últimas carreras, como hemos hecho en los últimos tres años. Aunque nos quedamos fuera por poco, fue una temporada excepcional para el equipo y se demostró el rendimiento del Jaguar I-TYPE 6, ya que tanto nosotros como el equipo al que proveemos terminamos primero y segundo en el Campeonato Mundial con nuestro coche de Fórmula E más exitoso hasta la fecha”.

“Nuestro objetivo y nuestra atención se centran ahora en la próxima temporada, que será ya nuestra octava en la Fórmula E, y en la que trabajaremos al máximo para conseguir el título de Campeón del Mundo por Equipos. Nick se ha adaptado muy bien al equipo, y tanto él como Mitch mostraron un gran ritmo en Valencia. Intentaremos, como todo el mundo, empezar la temporada en el E-Prix de Ciudad de México de la mejor manera posible con un buen puntaje, pero nunca subestimamos a la competencia. El equipo ha estado trabajando incansablemente dentro y fuera de la pista para asegurarse de que estamos preparados para el sábado”.

Mitch Evans, piloto de Jaguar TCS Racing, nº 9: “De cara a mi octava temporada con Jaguar TCS Racing, estoy emocionado por volver a la pista para comenzar nuestra campaña 2024 en el Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA. La temporada pasada estuvimos muy cerca de convertirnos en campeones del mundo; estamos preparados para darlo todo en Ciudad de México y saldremos a luchar.”

Nick Cassidy, piloto de Jaguar TCS Racing, nº 37 “Después de meses de preparación y de conocer a mi nuevo equipo, estoy entusiasmado por competir en mi primera carrera con Jaguar TCS Racing. México es un circuito rápido y desafiante, pero que todos esperamos como pilotos. Queremos empezar la temporada con el mejor resultado posible para arrancar de la mejor manera nuestras actividades en el Campeonato Mundial de 2024.”

ACERCA DE JAGUAR TCS RACING

Jaguar regresó a la competencia en octubre de 2016, convirtiéndose en el primer fabricante de lujo en unirse a la serie de carreras callejeras del Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA

En el Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA 2023, Jaguar TCS Racing terminó subcampeón con 292 puntos, el mayor puntaje conseguido por el equipo en Fórmula E.

Mitch Evans terminó tercero en el Campeonato Mundial de Pilotos de 2023 con 197 puntos, su mayor cosecha de puntos en la Fórmula E, y seguirá compitiendo para el equipo en 2024. Nick Cassidy se une a la alineación del equipo para la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula E de ABB FIA.

En la temporada 2023, todos los equipos compitieron con el coche Gen3, el primer coche de carreras con cero emisiones netas del mundo. Jaguar TCS Racing seguirá compitiendo con el Jaguar I-TYPE 6 en 2024.

Más allá de su concepto totalmente eléctrico, la Fórmula E es única competencia en el mundo del automovilismo por su elección de sedes. El campeonato de 2024 tendrá lugar en pistas existentes y circuitos urbanos temporales en el centro de las principales ciudades del mundo, como Ciudad de México, Diriyah y Mónaco, con nuevas ubicaciones como Tokio y Shanghái. El final de la temporada se disputará con dos carreras en un fin de semana en Londres.

Como equipo fabricante oficial en la Fórmula E, Jaguar TCS Racing diseña su propio tren de potencia, que incluye el motor, la transmisión, el inversor y la suspensión trasera. Jaguar, a través de su socio técnico a largo plazo en la Fórmula E, Fortescue WAE, suministrará a Envision Racing su tren de potencia para la era Gen3.

Para controlar los costos, el chasis de fibra de carbono y la batería son componentes comunes y los mismos para los once equipos. Esto permite centrarse en el desarrollo de trenes de potencia eficientes y ligeros para vehículos eléctricos, que mejorarán las prestaciones y la autonomía de los futuros vehículos eléctricos de JLR.

La Fórmula E sigue siendo una prioridad clave para JLR y la estrategia Reimagine de la compañía. Como principal campeonato mundial totalmente eléctrico, la Fórmula E permite al equipo probar y desarrollar nuevas tecnologías de vehículos eléctricos en un entorno de alto rendimiento. Sigue siendo el laboratorio de pruebas para la misión Race to Innovate del equipo, que se traducirá en aprendizajes de Race to Road y Road to Race que ayudarán a dar forma al futuro eléctrico, un futuro que apasiona a Jaguar y al que se dedica en beneficio de nuestra sociedad, el cambiante panorama de la movilidad, la sostenibilidad y nuestros clientes.

A través de nuestra misión Race to Inspire, Jaguar TCS Racing se compromete a inspirar a la generación futura utilizando el programa de carreras para crear un impacto positivo en nuestro planeta y en las comunidades en las que competimos. Desde competir en el primer coche de carreras con emisiones netas de carbono del mundo hasta apoyar y formar a la próxima generación de ingenieros y profesionales del automovilismo.

Acerca de Tata Consultancy Services (TCS)

TCS es una organización de servicios de TI, consultoría y soluciones empresariales que lleva más de 55 años transformando digitalmente muchas de las empresas más grandes del mundo. TCS, socio tecnológico estratégico de JLR desde hace mucho tiempo, aprovecha tecnología crítica y emergente para ayudar al equipo de carreras a acelerar su viaje hacia la electrificación, ganar carreras y crear un futuro más sostenible. TCS trabaja para construir un futuro mejor y utiliza lo aprendido en las carreras para transformar el ecosistema de la movilidad. TCS forma parte del Grupo Tata y cuenta con más de 608, 000 consultores en todo el mundo.