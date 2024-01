Liga MX: Fechas, horarios y canales para ver la Jornada 1 del Clausura 2024

RÉCORD

Tuvimos un cierre de temporada regular electrizante en la NFL y por fin ha quedado definido el panorama de los playoffs.

¿Cuándo se juegan los Playoffs 2023-2024 y el Super Bowl 2024?

La Ronda de Comodines comienza del 13 al 15 de enero del 2024

La Ronda Divisional se disputa el 20 y 21 de enero del 2024

Los Campeonatos de Conferencia se juegan el 28 de enero del 2024

El Super Bowl se juega el 11 de febrero del 2024

¿Cómo se juega la postemporada de la NFL?

Los equipos con mejor récord de cada Conferencia avanzan directamente a la Ronda Divisional, en la Americana son los Baltimore Ravens y en la Nacional los San Francisco 49ers.

En la Ronda de Comodines se enfrentan el 2° vs 7°, el 3° vs 6° y el 4° vs 5° de cada Conferencia.

La actividad de la Liga MX regresa este viernes con el arranque del Clausura 2024. Para que no te pierdas la actividad de ninguno de los 18 equipos, a continuación encontrarás dónde ver cada uno de los 9 partidos de esta Jornada 1.

La actividad arranca este viernes con el partido entre Querétaro y Toluca a las 19:00, el cual será transmitido por Fox Sports. Ese mismo día pero a las 21:00, Mazatlán jugará contra el Atlético de San Luis el cual podrá ser visto por la señal de Azteca 7.

El sábado, el duelo entre Cruz Azul y Pachuca abrirá el telón a las 19:00 con transmisión por el canal 2 y TUDN. A esa misma hora también se estará disputando el partido entre Guadalajara y Santos que será emitido en la plataforma de Vix plus.

Ese mismo día, pero a las 8PM, se podrá ver por Fox Sports el duelo entre Tijuana y América, mientras que a las 9PM se estará transmitiendo por Afizzionados, TUDN y el canal 2 el partido entre Monterrey y Puebla.

Para el domingo, la plataforma de Vix (premium) contará con el partido de Pumas contra FC Juárez a las 12:00 y el Necaxa contra Atlas a las 18:00. Finalmente, la actividad de esta primera jornada acabará el miércoles 17 cuando León se enfrenta a Tigres en el Estadio Nou Camp a las 19:00. Este duelo contará con transmisión tanto en Fox Sports como en Claro Sports