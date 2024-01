“Cuando acecha la maldad” la multipremiada película de terror llega a México

EL CONFESIONARIO

Ray Zubiri

En un pueblo en Argentina, dos hermanos son testigos de un evento paranormal de posesión demoníaca. Sus intentos por salvar a conocidos y familia serán el detonante de un cataclismo sobrenatural que cambiará al mundo como lo conocemos.

Rezar no servirá de nada.

Ganadora del premio a Mejor Película en el 56° Festival de Cine Fantástico de Sitges y ganadora de Mejor Película en el Festival Mórbido 2023, la cinta se corona como la primera película latinoamericana de género en ser reconocida a nivel internacional.

A tan sólo un par de meses de su estreno mundial en el 48° Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) en la sección Locura de Medianoche (Midnight Madness), la película Cuando acecha la maldad se prepara para un aterrador estreno en salas mexicanas. El quinto largometraje del aclamado director Demián Rugna, producida por Machaco Films y Aramos Cine, presenta una mezcla de misterio y horrores demoníacos.

Los vecinos de un pequeño pueblo rural en Argentina descubren que un demonio está a punto de nacer entre ellos. Ellos intentarán escapar desesperadamente con sus seres queridos, pero no importa a donde corran, el mal los perseguirá a donde vayan y no se detendrá hasta acabar con la humanidad.

When Evil Lurks, su título en inglés, ha tenido una notable ruta en festivales, al obtener la nominación a Mejor Película en el 18° Fantastic Fest, uno de los festivales de cine de género más importantes de Estados Unidos.

Participó también en el 11vo Beyond Fest con una proyección especial y recientemente ganó el premio a Mejor Película en la 56va edición del Festival de Cine Fantástico de Sitges, siendo la primera vez que una película latinoamericana se corona con dicho reconocimiento en el festival español.

El primer contacto con el público mexicano fue a través del Festival de Terror Mórbido que tuvo una venta total en las funciones que se presentaron en el pasado mes de noviembre, además de hacerse acreedora al premio de Mejor Película en dicho festival.

Un largometraje de 99 minutos en el que la amenaza de que el mal reinará sobre la tierra de una manera perturbadoramente explícita, consecuencias aterradoras y diálogos concisos con las actuaciones de Ezequiel Rodríguez (Juego de brujas, 2023), Demian Salomón (El cadáver insepulto, 2020), Silvina Sabater (Alanis, 2017) y Emilio Vodanovich (La misma sangre, 2019).

Con una sólida trayectoria en el género de horror, Demián Rugna trae con “Cuando acecha la maldad” una propuesta perturbadora dentro de lo que se ha visto en el terror latinoamericano siendo algo disruptivo para el género del terror.

El 2024 comenzará de forma tenebrosa a través del estreno comercial en México de Cuando acecha la maldad, película que el pasado mes de septiembre en su estreno argentino logró posicionarse en el top 4 de las películas de terror argentinas más vistas en la taquilla de aquel país.

El horror se apoderará de los cines mexicanos a partir de este fin de semana cuando estrene en las salas de cine.

Pon atención a las reglas y no las olvides, no reces, ya que no servirá de nada y no te detengas, pues el mal te seguirá a donde vayas.

