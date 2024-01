Erika Renée recibe el año nuevo estrenando éxito musical

Staff/RG

Erika Renée en Misión San Francisco de la Espada en San Antonio TX.

San Antonio, TX. A 02 de Enero del 2024. La estrella número uno de la música tex-mex presenta su nuevo lanzamiento, con el cual no solo da continuidad a su exitosa carrera en este año 2024, sino que además se reafirma como una cantante versátil, con experiencia en diferentes estilos ello gracias a su amplia herencia y cultura musical, la cual se afianzó como resultado de vivir en distintos lugares clave de la música tradicional de México.

“Ven dámelo” es el nombre del nuevo tema que la cantante radicada en San Antonio TX presenta este 2 de enero y con el que busca hacerse de un sitio firme entre los oyentes estadounidenses que gustan de la música de estilo texano clásico, género en el que se puede etiquetar a la cantante que a lo largo del año anterior logró ubicarse a nivel internacional como la cantante texana más influyente por el lanzamiento de su sencillos “Acércate”, “Al cien”, “Báilame” y “Me aleje de ti [Versión Extendida]”, lo cuales gozaron de gran aceptación en las estaciones de radio de México.

“Pues este video lo grabamos aquí en San Antonio Texas, parte del video se grabó en el Parque Espada, “Espada PArk” y la otra parte se grabó en Misión Espada, “Espada Mission”, Jocelyn Rodríguez y Miguel Flores fueron los profesionales con quien tuve el placer de poder trabajar en este video musical y me encantó todo lo que hicieron, Jocelyn tomó unas imágenes increíbles, todo lo que capturó me encantó y estoy super contenta con su trabajo y se los recomiendo”, señala la cantautora.

Erika Renée en una de las tomas del video “Ven Dámelo”.

“Ven dámelo” se incluye entre el listado de temas que integran la producción “Tu chaparrita”, editada y publicada el 14 de febrero del año pasado y que ahora la cantante lanza como corte promocional individual acompañando el tema por un hermoso videoclip grabado en La Misión de San Francisco de la Espada el pasado 20 de diciembre, teniendo como directora a Jocelyn Rodríguez hija de la cantante, quien también participó activamente supervisando la dirección creativa del metraje.

“Decidimos hacer el video musical para este tema porque fue parte del álbum completo de “Tu chaparrita” y creo que no tuvo suficiente espacio para poder brillar solo y porque estoy haciendo mucha música diferente, especialmente regional mexicano y quiero que mi público sepa que no me olvido de ellos, me encanta la música texana, tanto como me gusta el regional mexicano”, añade la también compositora.

Erika Renée Ven Dámelo

La grabación del videoclip del sencillo “Ven Dámelo” se desarrolló en un ambiente de mucha energía positiva y se refleja en el semblante de la cantante.

“En este tema creo que es algo similar a un “Un beso” porque creo que no hay un suficientes temas de mujeres a hombres en que ellas se les declaran a los hombres, entonces decidí hacerlo un poquito similar, es más “atexanado” pero la idea es igual, de que es un tema para mujeres que les puedan cantar a los hombres y también estamos en los tiempos en que no solo los hombres se declaran, también las mujeres se pueden declaran a los hombres. También es más tierno, por eso lo escribí y me inspire en eso”, concluye la cantante nacida en el estado de Chihuahua.

“Ven Dámelo” ya se encuentra disponible en plataformas sociales además de que ya se inició la distribución del sencillo para que pueda ser integrado en la programación de las diferentes estaciones de radio de México y Estados Unidos, por lo que no será sorpresa para nadie que Erika Renée siga liderando los principales charts de popularidad de música de estilo texano así como de regional mexicano.

MÁS SOBRE ERIKA RENÉE

Erika Renée se convirtió en la estrella texana más influyente del movimiento tex-mex

a lo largo del año 2023 gracias los éxitos “Acércate” y “Báilame” entre otros, los cuales le dieron gran presencia entre el público que gusta de la música hecha en el estado de Texas.

“Báilame” entra en programación en las principales estaciones de radio especializadas

en música grupera, así como acaparar espacios en televisión, prensa digital y tradicional, gracias al éxito que el tema generó en todos los medios donde se difundió.

“Me alejé de ti (Versión Extendida)” fue el sencillo con el que Erika Renée emocionó

a sus fanáticos durante el otoño del 2022 por su ritmo de cumbia tex-mex clásica, con la que el público bailó y sintió al máximo el sonido que la estrella les entregó.