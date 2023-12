AMLO desconoce que haya retenes del crimen organizado en carreteras: “No he constatado eso”

INFOBAE

El presidente López Obrador dijo que actualmente no hay información sobre retenes por parte de grupos delincuenciales

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no tiene información sobre retenes instalados en las carreteras de México por parte de los grupos de crimen organizado, pues incluso indicó que él no se ha enfrentado a ninguna situación similar durante sus recorridos por el país.

“Pero ahora no, ahora no, no he constatado eso, no me he enfrentado a ningún retén así y tampoco tengo información y todos los días nos informamos de lo que pasa en el país y no tenemos información, pero que bueno que se ventile para que la gente no se deje sorprender”, afirmó en Palacio Nacional.

Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional (Sedena), indicó que se han establecido retenes en todo el país, por parte del Ejército y la Guardia Nacional, “plenamente identificados” y que en Sonora hay algunos que ya son fijos.

Los retenes que se establecen no nada más en Sonora, sino que en toda la república están plenamente identificados ya sea puestos militares de seguridad donde se encuentra el ejercito apoyado con la guardia nacional, o viceversa.

“Todos ellos están plenamente identificados desde instancias antes de llegar a la revisión se establecen letreros de que más adelante hay un puesto militar de seguridad. Sí se llevan a cabo, en Sonora hay algunos que son ya fijos y algunos otros que se ponen de manera aleatoria para cubrir diferentes rutas. (…) Siempre se colocan los letreros para que la ciudadanía tenga conocimiento de que se está realizando alguna actividad de revisión”, comentó.

Puntualizó que en Sonora “hay muchos efectivos participando”, cubriendo todas las carreteras y zonas donde se tiene conocimiento de actos delictivos.

“Tenemos muchos efectivos en Sonora participando, cubriendo las carreteras cubriendo todas la áreas de donde se tiene conocimiento que es utilizado para diferentes actos delictivos de las organizaciones criminales”, concluyó.