¿Cuándo inicia el Mundial de Clubes 2023 y dónde ver en México?

El Mundial de Clubes 2023 está por iniciar, este torneo organizado por la FIFA, que contará por última ocasión con siete equipos, pues la próxima edición se jugará con 32 clubes, al estilo Copa del Mundo; aunque esta justa también incrementará para 2026.

Para esta competición, México nuevamente contará con un equipo que no solo representará a nuestro país, sino a Concacaf, y es que cabe recordar que el año pasado no hubo algún club de la Liga MX, pues Pumas perdió la final ante el Seattle Sounders.

¿Dónde es el Mundial de Clubes 2022?

El Mundialito como también se le conoce se celebrará en Arabia Saudita, siendo Jeddah, la ciudad que estará albergando todos los partidos de esta competición. Cabe mencionar que esta será la primera vez que se jugará en este país.

¿Cuáles son los equipos clasificados al Mundial de Clubes 2023?

Son siete los equipos que estarán participando en el Mundial de Clubes de este año, edición que vivirá por última vez este formato, pues para el 2025 se tendrá un total de 32 escuadras.

Al Ittihad | País anfitrión y campeón de la liga de Arabia Saudita (2022-2023

Manchester City | Campeón de la Champions League | Temporada 2022-2023

Fluminense | Campeón de la Copa Libertadores 2023

León | Campeón de la Concachampions 2023

Urawa Red Diamonds | Campeón de la Champions League de la AFC 2022

Al Ahly | Campeón de la Champions League de la CAF | Temporada 2022-2023

Auckland City | Campeón de la Champions League de la OFC 2023

The clash of champions! 🤩🏆

Who will you be cheering on at the #ClubWC?

🇸🇦 @ittihad_en

🇧🇷 @FluminenseFC

🇯🇵 @REDSOFFICIAL

🇳🇿 @AucklandCity_FC

🇪🇬 @AlAhlyEnglish

🇲🇽 @clubleonfc

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @ManCity pic.twitter.com/sDfziYoagU

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 7, 2023