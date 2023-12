“Ojalá haya arreglos”, dice AMLO sobre pleito en el TEPJF

MILENIO

El presidente Andrés Manuel López Obrador deseó que “haya arreglos” en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en medio del pleito que se vive entre los magistrados del organismo.

En la conferencia mañanera de Palacio Nacional, el mandatario, que evitó ahondar en el tema, dijo que las autoridades electorales deben estar pensando en cuidar el hábito democrático que se está logrando en el actual sexenio.

“Ojalá y haya arreglos, todo, y que logremos entre todos establecer una auténtica democracia, una verdadera democracia, en donde el pueblo elija libremente a sus gobernantes, eso nos ha hecho falta”.

“No es exagerado sostener que por falta de democracia México no ha podido estar en el sitio que le corresponde, pero ya estamos avanzando y va a quedar el hábito democrático, la cultura democrática y eso va a ser una buena herencia, eso es lo que tienen que estar pensando todas las autoridades electorales, en eso”, remarcó.

Ayer, tres magistrados del tribunal exigieron la renuncia de su presidente, Reyes Rodríguez Mondragón. Sin embargo, el titular del TEPJF no aceptó renunciar y dijo que hasta el lunes responderá si dimite a su cargo o no.

Este conflicto de la autoridad electoral se da a menos de medio año de la elección presidencial.

Frente a este crisis, el Presidente dijo que no opina sobre el tema porque está relacionado con el periodo electoral de 2024.

Se le preguntó si no era necesario hacer un llamado a la cordura a los magistrados a lo que respondió que no, pues “la sociedad está muy despierta y cualquier servidor público tiene que aprender a respetar al pueblo”.

“No, no opino de eso, les ofrezco disculpas porque es algo que tiene que ver con el proceso electoral y es mejor no opinar y desear que haya unidad, armonía, para que el pueblo pueda elegir libremente a sus autoridades, elecciones limpias y libres, sufragio efectivo, voto efectivo, democracia efectiva y esto es muy importante, lo de la democracia efectiva, no fachada, no simulación, nunca más el engaño de que domina en el país una oligarquía con fachada de democracia”, agregó.