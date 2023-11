F1: GP Abu Dhabi: Horario y dónde VER la última carrera del año de Checo Pérez

MEDIO TIEMPO

Gran Premio de Abu Dabi marca el cierre de la temporada 2023 de Fórmula 1, del 24 al 26 de noviembre viviremos lo ultimo de la velocidad de este año. Después de nueve meses de intensa competición, la dominancia de Red Bull ha dejado su huella, y a pesar de que ya no se dispute el campeonato ni el subcampeonato, aún hay plazas por definirse.

Así que si no quieres perderte ni un segundo de todo lo que ocurrirá en la carrera y de la participación estelar del mexicano Pato O’Ward, y la última del año para Checo Pérez, aquí te dejamos todo lo que debes saber.

Checo Pérez (273 puntos) logró una actuación sobresaliente en Las Vegas, asegurando el segundo lugar en un Gran Premio accidentado. Este resultado marca la mejor posición en la carrera del piloto mexicano, consolidando su estatus como una figura destacada en la Fórmula 1.

Duelo español por la cuarta posición: Alonso vs. Sainz en Yas Marina

En el campeonato de pilotos, Fernando Alonso y Carlos Sainz llegan a Yas Marina empatados en puntos. En esta última batalla, ambos pilotos buscarán desplegar su mejor actuación para reclamar la cuarta posición.

Sin embargo, la sombra de Lando Norris y Charles Leclerc añade un elemento de incertidumbre. Las opciones de superar a los españoles están en juego, y la emoción está garantizada.

Pato O’Ward impresiona en su debut en el McLaren MCL60

En la primera sesión de práctica, Pato O’Ward, al volante del McLaren MCL60 de Lando Norris, dejó su huella con una vuelta rápida de 1m27s841, asegurándose la sexta posición y destacando como el mejor de los novatos.

🟢 GREEN LIGHT 🟢

Overtaking in the Yas Marina tunnel 👀

Max Verstappen is keen to get out on track with only 16 minutes of FP2 to go 😅#AbuDhabiGP #F1 pic.twitter.com/d4Lwospbpa

— Formula 1 (@F1) November 24, 2023