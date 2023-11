Paola Angon atiende las necesidades de las familias, con el inicio de obra de la calle primera de Vicente Guerrero

Staff/RG

El Gobierno de Cholula comienza con la tercera obra de pavimentación en lo que va del mes de noviembre, calle que había sido solicitada por más de 15 años.

San Pedro Cholula, Puebla.- Con el compromiso de continuar ejecutando obras con sentido social que responden a las necesidades de las familias, la Presidenta Municipal Paola Angon, dio banderazo al inicio de obra de la calle Primera de Vicente Guerrero en la junta auxiliar de Santiago Momoxpan en la que se pavimentarán con concreto asfáltico, cerca de 500 metros cuadrados.

Dicha obra mejorará la movilidad de los vecinos de Momoxpan, abarcando desde las calles Vicente Guerrero hasta Valentina, misma que incluye pintura en guarniciones y tipo tráfico pesado para la vialidad que beneficiará de manera directa a 498 familias de la zona y de manera indirecta más de 20 mil transeúntes.

“Puedo decirle con todas las palabras, que tenemos una buena Presidenta en San Pedro Cholula, que no le ha importado si la apoyamos o no, ella ha invertido en las juntas auxiliares y hay que recalcar, porque no siempre pasaba así. Cada que viene, su visita es para inaugurar, o iniciar una obra, o también dejar un apoyo y sabemos de su trabajo que ha venido haciendo todos los días y es un gusto trabajar con usted en beneficio de los cholultecas y de nuestros habitantes de Momoxpan, afortunadamente se priorizó esta obra, la que hoy estamos dando inicio”, indicó en su mensaje el presidente auxiliar Joaquín Mexicano.

“Para eso estamos hoy aquí, para seguir sumando esfuerzos y seguir trabajando en alianza en favor de las familias. Esta calle que hoy inauguramos es para que tengan una vialidad y movilidad adecuada. Hoy es una muestra más de este trabajo en equipo con las juntas auxiliares, para seguir procurando el bienestar en Santiago Momoxpan con beneficios a largo plazo”, señaló la Presidenta Paola Angon, a los vecinos y presentes, además del comité de obra de Momoxpan.

Por su parte, el Secretario de Infraestructura Carlos Carpinteyro detalló que de acuerdo con el testimonio de los vecinos, esta calle está siendo atendida tras más de 15 años de su petición, haciendo realidad una obra que se podrá disfrutar e inaugurar en los próximos 35 días.

Con estas obras el Gobierno de San Pedro Cholula que encabeza Paola Angon, sigue contribuyendo con infraestructura duradera, brindando bienestar y tranquilidad a las familias a través de vialidades dignas y adecuadas para la movilidad y desplazamiento de la ciudadanía.