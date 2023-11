Alejandro Armenta y proceso interno de Morena fortalecen a Claudia Sheinbaum: Ariadna Ayala

DEBATE

Por Roberto Desachy Severino

rodese70@hotmail.com

http://robertodesachydebate. blogspot.com/

http://desdepuebla.com/

https://www.facebook.com/ desdepueblalomejor

https://twitter.com/ robertodesachy

https://twitter.com/ DesdePuebla_

Celular y whats 22 21 25 27 83

Claudia Sheinbaum Pardo terminó fortalecida por el proceso interno de Morena y, en el caso de Puebla, la llegada de Alejandro Armenta Mier como coordinador de la defensa de la 4T y próximo candidato a gobernador de Puebla, asentó la presidenta municipal de Atlixco, Ariadna Ayala Camarillo.

Emanada del PT dentro de la coalición encabezada por Morena, Ariadna Ayala admitió que “es natural que este tipo de procesos sean un poco álgidos al principio, pero se acomodan las cosas cuando se asimila que es por el bien de Puebla” y lo importante es que la 4T escuchó a los poblanos: Alejandro Armenta agradeció a Morena por un proceso democrático

-¿Cuál es tu relación con el ya hoy coordinador de la 4T en Puebla, Alejandro Armenta?- se le preguntó

-Yo he sido muy respetuosa, en el tiempo que llevo al frente del gobierno municipal me mantengo muy concentrada en lo que concierne a Atlixco, que es para lo me contrató el pueblo, para trabajar por ellos y yo busco llevarme siembre bien con todos, respondió.

UNIDAD, IMPORTANTE PARA CONSOLIDAR A LA 4T EN EL ESTADO

Insistió en la necesidad de mantener la unidad en la 4T, para consolidar el proyecto de nación “que imaginamos desde hace mucho tiempo; es decir, un país, un estado y Atlixco diferentes, ésta es la oportunidad de consolidar lo que se ha venido trabajando”, recordó: Armenta Mier, ratificado coordinador de los comités de defensa de la 4T en Puebla

Lo realizado en Morena implica la consolidación de los procesos democráticos del partido, aunque muchos mecanismos sean desgastantes en varios sentidos, pero tienen el objetivo de garantizar que se tome en cuenta la voluntad del pueblo, aunque la determinación de quiénes serán los candidatos morenistas a gobernadores el año entrante haya tomado varias horas, subrayó Ayala Camarillo.

Finalmente, recalcó que Morena y partidos aliados tienen que demostrar altura de miras, compromiso real en la transformación del país y estado de Puebla, para consolidar los beneficios para la mayoría de la gente.

HURACÁN MORENA, BENEFICIADOS Y DAMNIFICADOS DEL VIERNES 12

Como en todo proceso político, la victoria de Alejandro Armenta Mier como candidato de Morena a gobernador en 2024 dejó beneficiados y damnificados; es decir, personajes que apostaron y se la jugaron con el senador, otros que optaron por opciones diferentes, principalmente Nacho Mier o Julio Huerta y quienes quedaron severamente afectados, como si les hubiera arrasado un huracán, son aquellos que arrastran diferencias añejas con el hoy coordinador en la defensa de la 4T en el estado.

Entre los que apoyaron a Armenta Mier, se la jugaron con él y festejaron su triunfo del viernes –sábado hay que apuntar, en primer lugar, al famoso “Choco García”, José Luis García, uno de los principales atacados durante la disputa interna. También anoten en este listado a Pepe Tomé, Javier Sánchez Galicia, Fabián Gómez Hernández, Abraham Palacios, Mario Romero, Fredy Erazo, Israel Pacheco, Erik Cotoneto, etc.

En la lista de quienes –seguramente – el sábado en la noche durmieron con severas inquietudes sobre sus futuros políticos, personal e, incluso, legal, se puede apuntar, en primer lugar, a Édgar Moranchel, el sujeto que provocó el escándalo de grabaciones subrepticias. También a la ex regidora Libertad Aguirre Junco, que era parte del grupo armentista y terminó en las filas de Nacho Mier.

Mención especial al ex secretario de Gobernación, Fernando Manzanilla Prieto, que desempeñara un rol trascendente en la campaña de Mier Velazco y con quien el futuro candidato de la 4T al gobernador del estado ha sostenido disputas severas desde tiempo atrás. No obstante, la llamada “operación cicatriz” podría incluir una diputación federal o local plurinominal para él: Alejandro Armenta llama a la unidad en Morena

Veremos.