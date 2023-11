Salud Digital en México, oportunidad para mejorar la atención médica de los pacientes

Staff/RG

El estudio realizado por Transform Health Coalition México revela, entre otros indicadores, que el 45% de los médicos encuestados realizan consultas virtuales en el ecosistema digital del sector salud en México, mientras que el 47% de los médicos utiliza expedientes clínicos físicos y el 53% emplea documentos digitales

A decir del INEGI, aproximadamente el 78.1% de los hospitales en tienen acceso a internet, mientras que sólo el 43% de los prestadores de servicios de salud cuentan con conectividad en línea.

Durante la Semana Mundial de la Salud Digital, Digital Health Week 2023, impulsada por la organización Transform Health Coalition desde su capítulo México, con el apoyo de FUNSALUD, presentó el estudio “Estado de la Salud Digital en México”, documento que detalla el sistema y cobertura de salud en nuestro país, desde los principales componentes e indicadores del sistema de salud; hasta el acceso y uso de las tecnologías por parte de los especialistas de la salud y los pacientes para mejorar su atención.

Durante la presentación se destacaron las principales oportunidades y retos que tiene el sistema de salud mexicano en temas de uso de herramientas tecnológicas y digitalización, resaltando que, en México, a decir del INEGI, aproximadamente el 78.1% de los hospitales en tienen acceso a internet, mientras que sólo el 43% de los prestadores de servicios de salud cuentan con conectividad en línea.

Además, el documento retoma un estudio realizado por FUNSALUD que revela que el 45% de los médicos encuestados realizan consultas virtuales en el ecosistema digital del sector salud en México, mientras que el 47% de los médicos utiliza expedientes clínicos físicos y el 53% emplea documentos digitales, como Excel o expedientes clínicos electrónicos especializados en salud; reflejando la diversidad en la gestión de información médica en el sector.

Gustavo Ross, director Ejecutivo de Transform Health en México resaltó que, “la transformación digital es un proceso continuo que ayudará a contrarestar las carencias de nuestro sistema de salud si lo realizamos de manera correcta. La transformación digital va más allá de la digitalización. Se refiere a cambios profundos en los procesos, en las bases, en los programas de estudio, protocolos de atención o criterios para un diagnóstico; no sirve de nada que hagamos lo mismo, pero ahora de manera digital, si no generamos una transformación de los procesos desde las bases, desde los principios y revisando lo que es necesario y lo que no lo es, para generar justo esas eficiencias que buscamos. Esto lo vamos a ver en los próximos 4, 5 años y confío en que el próximo sexenio se logrará un cambio importante entorno a la salud gracias a la transformación digital”.

Otro de los aspectos destacados durante la presentación fue entorno a la Cobertura Universal de Salud (CUS), misma que no se limita simplemente a la disponibilidad de servicios médicos, sino que implica la capacidad de un sistema de salud para satisfacer las necesidades de la población de manera efectiva. En este sentido, el Institute for Health Metrics and Evaluation ha desarrollado un índice de cobertura efectiva de la cobertura universal de salud, este índice se basa en 23 indicadores que incluyen tasas de mortalidad y acceso a servicios de calidad, y su interpretación en una escala de 0 a 100 proporciona una instantánea de la eficacia del sistema. En este contexto, México se encuentra en una posición intermedia, con un índice de 61/100, mientras que otros países como Costa Rica lideran con un 79 y Haití lucha con un preocupante 36.

Por su parte, la Dr. Alejandra Almeida, program manager de Transform Health México y líder en el desarrollo de este estudio mencionó que, “La transformación digital es una necesidad imperativa para mejorar el acceso a la salud en México, con reglas claras sobre su uso”, y resaltó que “la prevención y la salud tienen un futuro mejor con ayuda de herramientas tecnológicas”.

Además, se puntualizó que en México, la Ley General de Salud ha experimentado reformas significativas para promover la integración de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en el sector de la salud, con el objetivo de ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios médicos; en este sentido, en el Congreso aún están en proceso de aprobación iniciativas como la receta electrónica y la telemedicina, mismas que podrían abrir nuevas oportunidades para mejorar el sistema de salud en México.

Y se destacó la relevancia de la discusión de nuevas propuestas para regular el uso de la inteligencia artificial en el sector de la salud en México, buscando establecer un marco regulatorio ético y seguro que garantice la protección de datos personales de los pacientes y promueva un uso adecuado de la tecnología en atención médica.

Transform Health Coalition, es una coalición global de organizaciones que buscan promover la transformación digital de la salud para lograr en 2030 la cobertura universal de salud con inclusión, respeto a la privacidad y calidad en la atención. En México, esta coalición es impulsada por la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD).

Durante la Semana Mundial de la Salud Digital “Digital Health Week” que se desarrolla del 6 al 10 de noviembre se han sumado organizaciones como la Cámara de Diputados, la Academia Nacional de Medicina, la Facultad de Medicina de la UNAM, el Health Data Science Program, la Universidad Autónoma de Baja California, Derechohabientes viviendo con VIH del IMSS, el Colegio de Ingenieros Biomédicos de México, Hacking Health Monterrey y la UDEM. Además de las empresas, Diagnostikare, Zubia, MedikAll, Zana, Healthcare Artificial Intelligence, Health IDS, ProsperIa y Mellow.

Para conocer más sobre el estudio descarga el documento aquí: “Estado de la Salud Digital en México”

Si quieres conocer más sobre la Semana Mundial de la Salud Digital “Digital Health Week 2023” o sumar a tu organización a las actividades, se puede visitar la página https://transformhealth.mx