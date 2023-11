Julio Rejón y el GGG Racing Team, cerraron el 2023 con podio de NASCAR México

Staff/RG

Con su 3ra “Pole” del año y un último podio, cerraron Julio Rejón y el GGG Racing Team su participación en la temporada 2023 de NASCAR México Series, en una carrera emocionante el pasado fin de semana en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

La temporada debut de Julio Rejón en NASCAR México, tuvo su punto final en el óvalo capitalino de 1,609 metros de longitud, en donde el del GGG Racing Team, comenzaría con el pie derecho al conseguir la “Pole Position” durante la calificación, 3ra para él en su cuenta.

El domingo 5 de noviembre, ondeaba la bandera verde a las 14:30 horas, con Julio a bordo de su stock #55 Núcleo Sepec / Grúas Lastra/ Blue G Jet World/ Prodar/ Urlin Truckin/ DIPESE/ Membranas Estructuradas/ Salmar Transportes de Carga/ Top Data Mayoreo/ Coversa/ RRA Importadora/ Impulsora de Desarrollos de México/ Call Fasst/ Call Occasion/ Servicios Pera/ Soluenergy, con el que en todo momento se mantenía entre el grupo puntero, en una dura batalla por el triunfo hasta la última vuelta, quedándose con el segundo sitio y un podio más para él.

Julio Rejón auto 55:

“Terminamos con un año muy bueno para el equipo. Pudimos obtener dos triunfos y hoy cerrar con un último podio que nos deja motivados enormemente pensando en lo que viene”.

“Creo que el trabajo hecho nos llevó de menos a más, teniendo una segunda parte de temporada llena de buenos resultados y estupendas carreras. Así que no me queda más que agradecer a todo el GGG Racing Team, a mis patrocinadores y a cada uno de los que me apoyaron durante este camino. En el 2024 vamos a ir por esos Playoffs que se nos escaparon”.

Con esto se termina la aventura de Julio Rejón y el GGG Racing Team en NASCAR México 2023, viniendo la pausa invernal para poner la mira en nuevas metas para el próximo 2024.