Eurocopa 2024: Estos son los países ya clasificados

El 14 de junio de 2024 se llevará a cabo en el Allianz Arena la inauguración de la Eurocopa 2024 en Alemania. La edición número 17 del torneo de naciones más importante del viejo continente recibirá a 24 equipos en la lucha por el título.

Con dos jornadas por disputarse, hay algunos países con boleto asegurado, mientras otros esperan su oportunidad.

Este lunes, Portugal (que ya tenía su lugar en la Euro) goleó a Bosnia con doblete de Cristiano Ronaldo y aumentó su dominio en el grupo J.

El martes, se disputará la reedición de la final de la Eurocopa pasada entre Inglaterra e Italia, quienes se pelean el primer lugar del Grupo C.

Big wins for Portugal, Republic of Ireland and Iceland; Dutch leave it late.#EURO2024 pic.twitter.com/oed46HCyUk

— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) October 16, 2023