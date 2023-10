“México es el país con mayor inflación médica de Latinoamérica”

Staff/RG

LOS TRABAJADORES DESTINAN AL AÑO MÁS DE UN MES DE SUELDO EN GASTOS DE SALUD

El gozar de una vida saludable es un privilegio que no todos tienen. Y es que, si bien para muchos la salud lo es todo, el poder tenerla requiere tener una buena solvencia económica que en algunos casos no es posible. En México, por ejemplo, se hace bastante difícil este panorama, pues los altos costos médicos afectan a millones de personas que no tienen cómo costearlos.

De acuerdo al artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, “toda persona tiene derecho a la protección de la salud”. Sin embargo, el mismo no lo pueden ejercer todos los mexicanos por igual, ya que influyen muchos factores y depende de la población que se trate.

Los costos de salud aumentaron un 15% en un año en México

En el país, en particular, hay tres grupos que se benefician de las instituciones de salud: el primero de ellos son los trabajadores asalariados, los jubilados y sus familias; el segundo; los autoempleados, trabajadores del sector informal, desempleados y personas que se encuentran fuera del mercado de trabajo y, por último, la población con capacidad de pago.

En este contexto, la Organización Mundial de la Salud establece que “la cobertura universal quiere decir que toda persona, en cualquier comunidad, pueda recibir los servicios sanitarios que requiere, con la calidad necesaria para mejorar su salud, sin que por ello sufran dificultades económicas”.

Sin embargo, un estudio del Global Medical Trends 2022 reportó que el año pasado la inflación médica cerró en 16% en la nación, esto tras el aumento en el precio de medicinas, consultas y servicios hospitalarios, una situación que perjudica a la economía de millones de mexicanos.

Según la consultoría especializada en gestión de riesgos y seguros, esta cifra representó un incremento del 15% respecto al 2021. Aunque lo más preocupante es que, además, México se posicionó como el país de Latinoamérica con el mayor incremento en costos relacionados con la salud. En detalle, Brasil ocupó el segundo lugar de alzas de los servicios médicos con un 12.3%, seguido de Perú y Colombia con 8.5% y 4.5%, respectivamente.

Los residentes mexicanos gastan alrededor de 9500 pesos al año en salud

Por su parte, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (AMIS) también analizó el tema y manifestó que, en promedio, los ciudadanos gastan 9 mil 512 pesos al año tanto en consultas, como en medicinas, estudios clínicos y servicios para la atención de enfermedades generales. Dicho número equivale al 129% del sueldo mensual que reciben los mexicanos.

Más de 23 millones de ciudadanos no cuentan con seguro de salud

El reporte mostró que 18.7% de la población en el país carece de seguridad social y no tiene recursos suficientes para comprar un seguro privado y lograr solventar. En otras palabras, 23.5 millones de personas, de un total de 126 millones, no cuentan con los servicios del IMSS, ISSSTE o la Secretaría de Salud, es decir, que quienes llegan a afrontar enfermedades graves, como cáncer, pueden caer en pobreza por la cantidad de dinero que deben desembolsar; incluso hay quienes recurren a los préstamos personales.

Norma Alicia Rosas, directora general de la AMIS, afirma que el 87.5% del gasto privado en salud proviene del gasto de bolsillo. Asimismo, manifestó que los costos más altos de enfermedades frecuentes pueden llegar a más de 200 mil pesos, aunque hay casos individuales que superan los 4 millones, como la diabetes o infarto al miocardio.

Los costos de salud más altos pueden llegar a más de 200 mil pesos, aunque hay casos individuales que superan los 4 millones, como la diabetes o infarto al miocardio.

En esa línea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) indica que el gasto directo de las familias en atención de la salud, la cual no incluye seguros médicos, alcanza el 43% en México, lo que sería el segundo más alto para el organismo y el doble del promedio, que se sitúa en un 20%.

La mayor parte de los gastos de salud se destina a medicamentos

El último informe del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señala que, en cuanto a los gastos específicos que realizan los hogares en servicios de salud, más de 50% se centra en medicamentos, mientras que un 14% se hace en consultas médicas y un 13% en servicios hospitalarios.

INFOGRAFÍA: DESTINO DE LOS GASTOS MEDICOS

En el 2022, los medicamentos sufrieron su mayor aumento en 4 años

Adicionalmente, hasta agosto del año pasado, el ente contabilizó un aumento anual de 6,7% en el alza de precios en los medicamentos, el más elevado en los últimos cuatro años.

En específico, los que registraron un incremento mayor fueron:

los expectorantes (10,5%);

anticonceptivos y hormonas (9,9%);

analgésicos (8,8%);

antigripales (8,5%);

medicamentos para diabetes (7,6%);

nutricionales (7,1%);

gastrointestinales (6,6%) y

antibióticos (6,5%)

Las consultas médicas fueron los servicios médicos con mayor aumento

En tanto, los servicios médicos tuvieron un alza de hasta un 4,8%. Concretamente, las consultas médicas fueron las que más subieron con un 5,8%; le sigue la atención médica en el parto (5,5%), la hospitalización por parto (5,5%); la consulta médica por embarazo (5,2%) y hospitalizaciones generales (4,8%).

INFOGRAFÍA: SERVICIOS MÉDICOS CON MAYORES INCREMENTOS

Esta situación ha causado que, a su vez, aumente la adquisición de seguros de gastos médicos, pues en 2010 pasó de 5 millones 940 mil seguros a 12 millones 227 mil en 2022, siendo la Ciudad de México, Nuevo León, Jalisco y el Estado de México los estados que tienen el mayor número de asegurados.

Lo más contradictorio de todo es que mientras para los mexicanos los costos médicos se hacen impagables, muchas personas se trasladan a México desde Estados Unidos para comprar medicamentos, ya que pagan mucho menos por ellos. Según expertos en economía, el costo por recibir atención médica puede ser un 50% más económico, además, que muchos afirman que el acceso es más rápido a algún tipo de atención médica fuera del país.

Lo cierto es que, sin importar la nación, todos los ciudadanos deben tener derecho a una atención digna y de calidad, la cual no afecte su economía. Lamentablemente, en México, el gasto en esta materia es mayor y son varias las políticas que se deben implementar para revertir esta realidad que preocupa a tantos individuos.

Edición:

CPN Analista de Datos Estadísticos Melisa Murialdo

Fuentes de Información:

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD

GLOBAL MEDICAL TRENDS 2022

ASOCIACIÓN MEXICANA DE INSTITUCIONES DE SEGUROS (AMIS)

BLOG DE PRÉSTAMOS MT

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICOS (OCDE)

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA (INEGI)