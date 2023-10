Partidos para hoy jueves 12 de octubre; Eliminatorias Euro 2024; Eliminatorias Conmebol y más

SOY FÚTBOL

En la Fase Clasificatoria de la Eurocopa 2024, destacan encuentros como el enfrentamiento entre España y Escocia a las 12:45 horas (tiempo local). Además, Croacia se medirá a Turquía en otro emocionante partido a la misma hora. La emoción de las eliminatorias europeas se extiende por todo el continente con partidos como Letonia vs Armenia, Islas Feroe vs Polonia, Chipre vs Noruega, Albania vs República Checa, Bielorrusia vs Rumanía y Andorra vs Kosova, todos programados para la misma franja horaria.

Sin duda, el plato fuerte del día se encuentra en las Eliminatorias Sudamericanas, donde Argentina se enfrentará a Paraguay a las 18:00 horas (tiempo local), mientras que Brasil se verá las caras con Venezuela a las 18:30 horas. Estos partidos prometen emociones intensas y son cruciales para las aspiraciones de estas selecciones en su camino hacia la Copa del Mundo de 2026.

La cartelera deportiva de este jueves 12 de octubre presenta una variedad de emocionantes partidos, aunque la actividad de clubes ha sido limitada debido al receso por la Fecha FIFA. Sin embargo, hoy marca el comienzo de los juegos de selecciones en las Eliminatorias de la Eurocopa 2024 y las Eliminatorias Mundialistas de la Conmebol para la Copa del Mundo de 2026.

En el ámbito femenino, la Liga MX Femenil también se suma a la acción. América, Querétaro, Toluca, Atlético San Luis, Chivas, Rayadas, Tigres UANL, Cruz Azul, Pachuca y Tijuana protagonizarán una serie de emocionantes encuentros a lo largo de la tarde y la noche, brindando un espectáculo de fútbol femenino de alto nivel.

A pesar de la pausa en muchas ligas, este jueves ofrece una oportunidad para los aficionados de disfrutar de partidos emocionantes en varias competiciones internacionales, lo que promete un día lleno de acción y pasión por el fútbol.

