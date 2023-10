AMLO explica por qué México no quiere tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamás

PROCESO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de México no quiere tomar partido en el conflicto entre Israel y Hamás, debido a que “queremos ser factor para la búsqueda de una solución pacífica”, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia”, dijo el presidente, quien hizo un pronunciamiento similar en el caso del conflicto entre Ucrania y Rusia.

En este escenario, López Obrador consideró que falta más protagonismo de la Organización de las Naciones Unidas, que, dijo, ya debería estar en asamblea con los países miembros para dar solución.

“Cuando se enfrentan estos conflictos tan lamentables, es una situación de mucha gravedad, que más que condenas, lo que requiere es búsqueda de soluciones pacíficas, que se dialogue y que se evite el que escale más la confrontación y la violencia”, dijo.

El mandatario federal afirmó que “sentimos que hace falta más actividad de la ONU, actuar más y no quedarnos con los procedimientos de antaño”, en torno a que todo pasa por el consejo de seguridad, “y si un miembro veta una iniciativa que va con el propósito de conseguir la paz, ya se paralizó, se nulificó por completo la ONU, eso debe cambiar. Y este es uno de los momentos en que la ONU tiene que tener una actividad, una acción un papel protagónico, porque si no quién”.

López Obrador insistió en que la postura de la autoridad mexicana es a favor de la paz y no la violencia, pues consideró que la política mexicana hacia el exterior es la no intervención y la autodeterminación de los pueblos.

“No queremos la guerra, la confrontación, la violencia, sostenemos que es lo más irracional que puede existir (…) No queremos víctimas por las guerras. Lamentamos mucho lo que está pasando por este enfrentamiento de palestinos-israelitas. Consideramos que Naciones Unidas debe aplicarse a fondo. No solo el consejo de seguridad de Naciones Unidas porque estamos viendo que no apuestan a la búsqueda de la paz”, y acusó que se bloquean iniciativas que van en ese sentido.

Llamó a que se convoque a una asamblea de Naciones Unidas con la participación de todos los países miembros para pronunciarse por el diálogo a una solución pacífica y evitar la guerra.

En 2022, en torno a la guerra entre Ucrania y Rusia, López Obrador señaló que la postura de México es por evitar que haya más tensiones en la zona de conflicto, además de que es indispensable abrir el diálogo para conseguir la paz, pero pidió que no haya tardanza en esa decisión, porque no hay otra salida.

La postura más racional y humana, dijo, es detener la guerra, para lo cual observa una especie de voluntad colectiva.