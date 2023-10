Partidos para hoy martes 3 de octubre; Liga MX, Liga de Expansión MX y Champions League

SOY FÚTBOL

La emoción futbolística se desborda este martes 3 de octubre con un variado programa de partidos que abarca la Liga MX, la Liga de Expansión MX y la UEFA Champions League, ofreciendo a los aficionados una jornada repleta de acción.

La Jornada 11 del Apertura 2023 de la Liga MX arranca con dos encuentros muy esperados. A las 19:00 horas, Puebla se enfrentará a Rayados en un duelo que promete intensidad y emociones desde el primer minuto. Más tarde, a las 21:00 horas, América y Pachuca chocarán en un partido que seguramente mantendrá a los aficionados al borde de sus asientos.

En el ámbito internacional, la UEFA Champions League presenta una serie de emocionantes partidos a lo largo del día. Los equipos europeos se preparan para competir en la etapa de grupos, y destacan enfrentamientos como el Inter Milán vs Benfica, Napoli vs Real Madrid y PSV vs Sevilla, que prometen emociones de alto vuelo. La jornada de fútbol se completa con partidos en la Liga de Expansión MX y otros torneos sudamericanos

